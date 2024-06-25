По словам журналистов, десятки российских банковских учреждений заработают на оккупированных частях Украины в ближайшие дни.

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Российский кредитор "Сбербанк" начал открывать офисы в оккупированных частях четырех украинских регионов. Об этом сообщает Sky News.

В пятницу представители банка объявили, что в течение недели откроют 46 офисов.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал законы о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России.

Банки на Донбассе

Банки на Донбассе

По оценкам американских аналитиков из "Центра изучения войны", в Кремле заявляют о готовности вести переговоры, но в то же время проводят информационные операции, чтобы возложить ответственность за мирное урегулирование на Запад.

Напомним, что 25 июня немецкое издание Die Welt сообщило, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз вообще не должны были начинаться.

Также сообщалось, что представители бывшего президента США Дональда Трампа 25 июня представили план прекращения войны в Украине. По данным Reuters, в ходе мирных переговоров должно быть установлено прекращение огня на основе преимущественной линии фронта. Предполагается, что Киев сможет рассчитывать на военную помощь США, только если начнет мирные переговоры с Кремлем.