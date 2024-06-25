ВПС РФ розмістили винищувачі поблизу білорусько-українського кордону: що відбувається

На території Білорусі росіяни розмістили винищувачі та гелікоптери на трьох аеродромах — "Лида", "Барановичи" та "Мачулищи".

Related video

Військово-повітряні сили Російської Федерації перекинули 11 винищувачів до білоруського міста Барановичі, яке розташоване неподалік українського кордону. Про це повідомили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн".

Так, 25 червня о 18:10 та 18:45 з російського аеродрому "Кубинка" на летовище "Барановичи" в Білорусі прилетіли 11 винищувачів МіГ-29 та Су-35 ВКС РФ.

Борти Су-35 входять до складу пілотажних груп ВПС РФ "Витязи", тоді як МіГ-29 до "Стрижи". В "Беларускі Гаюн" зауважили, що російські винищувачі братимуть участь у військовому параді.

Важливо

"Лялька Путіна": президент Польщі звинуватив Білорусь у підтримці війни проти України (відео)

Наразі актуальний стан авіаційного угруповання ВПС РФ на території Білорусі виглядає наступним чином:

штурмовик Су-25 розміщений на аеродромі "Лида";

пʼять МіГ-29, шість Су-35 та чотири Су-30СМ базуються на летовищу "Барановичи";

пʼять гелікоптерів Мі-28, пʼять Ка-52 та Мі-26 розміщені на аеродромі "Мачулищи".

Нагадаємо, 21 червня у Міноборони Білорусі повідомили про проведення раптової перевірки готовності з'єднань і військових частин своїх Збройних сил. Зокрема, це стосувалося військових частин і підрозділів оперативних командувань, ССО, ракетних військ та артилерії, ВПС і військ ППО.

11 червня у Міноборони РФ заявили про старт другого етапу навчань нестратегічних ядерних сил. У процесі яких планували відпрацювання питань спільної підготовки частин ЗС РФ та РБ до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.