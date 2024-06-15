"Лялька Путіна": президент Польщі звинуватив Білорусь у підтримці війни проти України (відео)

За словами Анджея Дуди, відповідальність у війні лежить виключно на Росії, але це не означає, що вона діє сама. Їй допомагає Білорусь.

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Президент Польщі Анджей Дуда під час виступу на саміті миру у Швейцарі висловитися про роль білоруського диктатора Олександра Лукашенка у війні проти України та гібридних в регіоні. Про це стало відомо з прямої трансляції на YouTube.

Під час виступу польський лідер наголосив, що провина у війні лежить виключно на Росії. Російська Федерація залишається імперією, яка не змогла розібратися зі своїми "демонами минулого" і не пройшла деколонізації. Анджей Дуда заявив, що у світі більше немає місця для колоніалізму. Попри провину РФ це не означає, що Кремль діє самостійно.

"Я звертаюся до ролі, яку лялька Путіна в Білорусі, Олександр Лукашенко відіграв у цій війні поки пригнічував власний народ. Я нагадаю, він не лише дозволив Росії напасти зі своєї території, а також ініціював низку гібридних атак на Польщу та країни Балтії. Вони тривали останні три роки", — заявив Дуда.

Також він додав, що українська держава має право на оборону від російської агресії. Має повне право захищати суверенітет і незалежність відповідно до міжнародного права. А Західні партнери не мають право зупинятися у підтримці.

Нагадаємо, на саміті миру у Швеції помітили російських пропагандистів з державних та антикремлівських медіа.

Під час виступу президента України Володимира Зеленського було названо, коли завершиться війна, та що для цього потрібно.