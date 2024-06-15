"Кукла Путина": президент Польши обвинил Беларусь в поддержке войны против Украины (видео)

По словам Анджея Дуды, ответственность в войне лежит исключительно на России, но это не значит, что она действует сама. Ей помогает Беларусь.

Related video

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на саммите мира в Швейцарии высказаться о роли белорусского диктатора Александра Лукашенко в войне против Украины и гибридных в регионе. Об этом стало известно из прямой трансляции на YouTube.

Во время выступления польский лидер подчеркнул, что вина в войне лежит исключительно на России. Российская Федерация остается империей, которая не смогла разобраться со своими "демонами прошлого" и не прошла деколонизации. Анджей Дуда заявил, что в мире больше нет места для колониализма. Несмотря на вину РФ это не означает, что Кремль действует самостоятельно.

"Я обращаюсь к роли, которую кукла Путина в Беларуси, Александр Лукашенко сыграл в этой войне пока подавлял собственный народ. Я напомню, он не только позволил России напасть со своей территории, а также инициировал ряд гибридных атак на Польшу и страны Балтии. Они продолжались последние три года", — заявил Дуда.

Также он добавил, что украинское государство имеет право на оборону от российской агрессии. Имеет полное право защищать суверенитет и независимость в соответствии с международным правом. А Западные партнеры не имеют право останавливаться в поддержке.

Напомним, на саммите мира в Швеции заметили российских пропагандистов из государственных и антикремлевских медиа.

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского было названо, когда завершится война, и что для этого нужно.