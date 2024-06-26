Українські партизани вщент спалили релейну шафу в окупованому Криму (фото, відео)

Як стверджують українські партизани, через знищення цієї релейної шафи вдалось зірвати поставки озброєння з Криму до Херсонської області.

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Українські партизани знищили релейну шафу в районі Армянська у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Агенти "Атеш" обрали за мету залізничну гілку, якою рашисти здійснюють постачання важкої техніки та боєприпасів з Криму в Херсонську область.

"У результаті успішної операції, було знищено релейну шафу в районі Армянська. Ця операція значним чином ускладнила логістику для окупантів", — йдеться у повідомленні.

Як стверджують українські партизани, через знищення цієї релейної шафи вдалось зірвати поставки озброєння з Криму до Херсонської області.

"Наші агенти на всіх тимчасово окупованих територіях продовжують боротьбу. Ми зробимо все, для того, щоб залізничне сполучення рашистів було паралізовано вже найближчим часом", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 25 червня партизанський рух "Атеш" повідомив, що через нестачу особового складу російська окупаційна армія масово перепрофілює пілотів БпЛА на штурмовиків.

21 червня військовослужбовець 24 ОШБр Станіслав Бунятов повідомив, що на Харківщині Сили оборони виснажили підрозділи ЗС РФ, через що ті зазначили великих втрат