Украинские партизаны дотла сожгли релейный шкаф в оккупированном Крыму (фото, видео)

Как утверждают украинские партизаны, из-за уничтожения этого релейного шкафа удалось сорвать поставки вооружения из Крыма в Херсонскую область.

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Украинские партизаны уничтожили релейный шкаф в районе Армянска во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

Агенты "Атеш" выбрали целью железнодорожную ветку, по которой рашисты осуществляют поставки тяжелой техники и боеприпасов из Крыма в Херсонскую область.

"В результате успешной операции, был уничтожен релейный шкаф в районе Армянска. Эта операция значительным образом усложнила логистику для оккупантов", — говорится в сообщении.

Как утверждают украинские партизаны, из-за уничтожения этого релейного шкафа удалось сорвать поставки вооружения из Крыма в Херсонскую область.

"Наши агенты на всех временно оккупированных территориях продолжают борьбу. Мы сделаем все, для того, чтобы железнодорожное сообщение рашистов было парализовано уже в ближайшее время", — отметили в "Атеш".

Напомним, 25 июня партизанское движение "Атеш" сообщило, что из-за нехватки личного состава российская оккупационная армия массово перепрофилирует пилотов БпЛА на штурмовиков.

21 июня военнослужащий 24 ОШБр Станислав Бунятов сообщил, что на Харьковщине Силы обороны истощили подразделения ВС РФ, из-за чего те понесли большие потери