Україна та країни ЄС підписали три угоди у сфері безпеки: деталі

У складеному плані йдеться про підтримку біженців у ЄС, збереження та посилення санкцій проти РФ. Також окреслено план дій у разі майбутньої агресії. До того ж підписано угоди з Литвою та Естонією.

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Україна та представники Європейського Союзу підписали угоду про безпеку під час чергового Саміту лідерів країн. Про це повідомляє "Суспільне".

У минулому варіанті документа містилися два основні розділи, що описують гарантії безпеки. У кожному з них було дев'ять пунктів, зокрема, це:

підтримка в 50 млрд євро, закладена в бюджеті ЄС на найближчі чотири роки в межах програми Ukraine Facility;

гроші на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру;

5 млрд — на зброю з Фонду допомоги Україні та доходи від заморожених активів РФ;

перший розділ угоди зосереджений на довгостроковому постачанні військової техніки, підготовці військових та оборонній реформі, співпраці оборонних промисловостей України та ЄС, кібербезпеці, обміні розвідданими тощо;

у другому розділі йдеться про "майбутнє України та українських громадян у Євросоюзі", розмінування та відновлення території, підтримку біженців, збереження та посилення санкцій проти РФ, спецтрибунал для політичної еліти Кремля тощо;

також окреслено план дій у разі майбутньої агресії. Зокрема, згадується про термінові консультації, які мають відбутися протягом доби.

Про те, що в Брюсселі президент України Володимир Зеленський і президент Литви Гітанас Науседа підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литовською Республікою, повідомили й у пресслужбі Офісу президента.

Володимир Зеленський і президент Литви Гітанас Науседа

До того ж з Естонією Україна підписала Угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами. Свої підписи під угодою поставили Зеленський і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Нагадаємо, що в ЄС погодили 14-й пакет санкцій. Обмеження поширюються на 61 компанію з Туреччини, Китаю, ОАЕ та низки інших держав, які надають підтримку РФ у тому, що стосується купівлі товарів для ведення війни. "Тіньовий флот" також у фокусі уваги ЄС.

Також повідомлялося, що Зеленський привітав із початком переговорів щодо вступу України до ЄС.