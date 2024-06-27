Украина и страны ЕС подписали три соглашения в сфере безопасности: детали

В составленном плане идет речь о поддержке беженцев в ЕС, сохранении и усилении санкций против РФ. Также очерчен план действий на случай будущей агрессии. Ко всему прочему, подписаны соглашения с Литвой и Эстонией.

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Украина и представители Европейского союза подписали соглашение о безопасности во время очередного Саммита лидеров стран. Об этом сообщает "Суспільне".

В прошлом варианте документа содержались два основных раздела, описывающих гарантии безопасности. В каждом из них было девять пунктов, в частности, это:

поддержка в 50 млрд евро, заложенная в бюджете ЕС на ближайшие четыре года в рамках программы Ukraine Facility;

деньги на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира;

5 млрд – на оружие из Фонда помощи Украине и доходы от замороженных активов РФ;

первый раздел соглашения сосредоточен на долгосрочных поставках военной техники, военной подготовке и оборонной реформе, сотрудничестве оборонных промышленностей Украины и ЕС, кибербезопасности, обмене разведданными и пр.;

во втором разделе идет речь о "будущем Украины и украинских гражданах в Евросоюзе", разминировании и восстановлении территории, поддержке беженцев, сохранении и усилении санкций против РФ, спецтрибунале для политической элиты Кремля и т.д.;

также очерчен план действий на случай будущей агрессии. В частности, упоминается о срочных консультациях, которые должны состояться в течение суток.

О том, что в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Литовской Республикой, сообщили и в пресс-службе Офиса президента.

Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа

Ко всему прочему, с Эстонией Украина подписала Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между странами. Свои подписи под соглашением поставили Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Напомним, что в ЕС согласовали 14-й пакет санкций. Ограничения распространяются на 61 компанию из Турции, Китая, ОАЭ и ряда других государств, которые оказывают поддержку РФ в том, что касается покупки товаров для ведения войны. "Теневой флот" также в фокусе внимания ЕС.

Также сообщалось, что Зеленский поздравил с началом переговоров по вступлению Украины в ЕС.