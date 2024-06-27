"Держзамовлення до середини століття": російський флот посилять понад 40 кораблів, — Путін

За словами глави Кремля, нові кораблі покликані якісно підвищити бойовий потенціал, а динаміка з передачі кораблів ВМФ зростає.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що цього року російський флот буде посилено щонайменше 40 новими кораблями. Військово-морські можливості РФ мають отримати комплексне оновлення. Про це повідомляє ТАРС.

"Треба форсувати модернізацію суднобудівних підприємств, щоб уникнути зриву постачання", — ідеться в публікації.

Нові кораблі покликані якісно підвищити бойовий потенціал, зазначається в повідомленні.

Президент РФ також наголосив на "динаміці, що наростає, щодо передачі кораблів ВМФ". Флот РФ має бути захищений від атак навіть на далеких підступах, попередив глава Кремля.

Використовувані кораблі ВМФ РФ дооснастять додатковими вогневими засобами, а державне оборонне замовлення спланують щонайменше "до середини століття".

До того ж Володимир Путін розраховує на значне зниження вартості будівництва військових кораблів.

Нагадаємо, що Росія прагне панувати на Дніпрі та планує висадку на правий берег. Таку заяву зробив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Також повідомлялося, що 25 червня у Британії почалися навчання Sea Breeze 24 за участю українських кораблів.