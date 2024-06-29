Відкинули на 1 км: бригада Нацгвардії вибила ЗС РФ у Серебрянському лісництві, що відомо

Українські бійці мають успіхи на східній ділянці фронту на Лиманському напрямку, розповіли експерти DeepState. Звільнили смугу орієнтовною площею 1,6 кв. км.

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Російські підрозділи втратили частину плацдарму у Серебрянському лісництві, розташованому на межі Донецької та Луганської областей. Ділянка, яку зуміли відбити українські військові, дугою проходить через місцевість біля річки Сіверський Донець. Про успіхи Сил оборони експерти групи DeepState розповіли у Telegram-каналі.

Допис про зміну лінії фронту на сході з'явився о 17:30 29 червня. Експерти повідомили, що успішну спецоперацію провели бійці 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії.

"Сили Оборони відкинули ворога у Серебрянському лісництві", — ідеться у дописі.

На онлайн-карті бойових дій DeepState відбиті у ворога території позначені синім кольором — один такий майданчик з'явився на південній окраїні лісництва неподалік від Білогорівки. Ширина звільненого плацдарму — від 100 м у найвужчому місці до 1 км у найширшому. Орієнтовна площа — близько 1,6 кв. км.

Бої на сході - ситуація у Серебрянському лісництві, 29 червня Фото: DeepState

У звіті українського командування, опублікованому зранку 29 червня, описали ситуацію на Лиманському напрямку, до якого відносять місцевість, відбиту бригадою нацгвардійців. Як з'ясувалось, ЗС РФ двічі намагались штурмувати у бік Невельського і запустив три керованих авіабомби у бік Сіверська. Про події під Серебрянським лісництвом не повідомляли.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про зміни у ставленні західних політиків до 12 бригади Нацгвардії, яка відсунула ворога на 1 км. 11 червня у США скасували заборону на продаж зброї цьому підрозділу, яке було прийнято під впливом російської пропаганди. Потім у мережі опублікували шеренгу військової техніки, яку отримав підрозділ і яка прямувала на фронт. Втім, техніку надали не західні партнери, а волонтери, пояснили бійці.

Тим часом у мережі публікували кадри з позицій, які утримували бійці 12 бригада спеціального призначення НГУ. Наприклад, були відео, на яких вони зупиняли спробу росіян викрасти танк Leopard 2. Також їм вдалось підірвати установку "Солнцепек", яка діяла біля Тернів.

Нагадуємо, 27 червня експерти DeepState повідомили про спробу російського прориву на новій ділянці кордону на півночі Харківської області. Крім того, вони спростували заяву речника Генштабу ЗСУ, у якій ішлося про успіхи Сил оборони у східному мікрорайоні містечка Часів Яр на Донеччині.