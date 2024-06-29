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Отбросили на 1 км: бригада Нацгвардии выбила ВС РФ в Серебрянском лесничестве, что известно

Украинские бойцы, бойцы Нацгвардии, 12 бригада Нацгвардии, Серебрянское лесничество бригада НГУ, Серебрянское лесничество 29 июня
Фото: BIHUS info | Украинские бойцы отвоевали плацдарм в Донецкой области (иллюстративное фото)

Украинские бойцы имеют успехи на восточном участке фронта на Лиманском направлении, рассказали эксперты DeepState. Освободили полосу ориентировочной площадью 1,6 кв. км.

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Российские подразделения потеряли часть плацдарма в Серебрянском лесничестве, расположенном на границе Донецкой и Луганской областей. Участок, который сумели отбить украинские военные, дугой проходит через местность у реки Северский Донец. Об успехах Сил обороны эксперты группы DeepState рассказали в Telegram-канале.

Сообщение об изменении линии фронта на востоке появилось в 17:30 29 июня. Эксперты сообщили, что успешную спецоперацию провели бойцы 12 бригады специального назначения Национальной гвардии.

"Силы Обороны отбросили врага в Серебрянском лесничестве", — говорится в сообщении.

На онлайн-карте боевых действий DeepState отбитые у врага территории обозначены синим цветом — одна такая площадка появилась на южной окраине лесничества неподалеку от Белогоровки. Ширина освобожденного плацдарма — от 100 м в самом узком месте до 1 км в самом широком. Ориентировочная площадь — около 1,6 кв. км.

Бои на востоке, Серебрянское лесничество, 29 июня, карта Fullscreen
Бои на востоке — ситуация в Серебрянском лесничестве, 29 июня
Фото: DeepState

В отчете украинского командования, опубликованном утром 29 июня, описали ситуацию на Лиманском направлении, к которому относят местность, отбитую бригадой нацгвардейцев. Как выяснилось, ВС РФ дважды пытались штурмовать в сторону Невельского и запустили три управляемых авиабомбы в сторону Северска. О событиях под Серебрянским лесничеством не сообщали.

Отметим, ранее Фокус рассказывал об изменениях в отношении западных политиков к 12 бригаде Нацгвардии, которая отодвинула врага на 1 км. 11 июня в США отменили запрет на продажу оружия этому подразделению, который был принят под влиянием российской пропаганды. Затем в сети опубликовали шеренгу военной техники, которую получило подразделение и которая направлялась на фронт. Впрочем, технику предоставили не западные партнеры, а волонтеры, объяснили бойцы.

Тем временем в сети публиковали кадры с позиций, которые удерживали бойцы 12 бригада специального назначения НГУ. Например, были видео, на которых они останавливали попытку россиян похитить танк Leopard 2. Также им удалось взорвать установку "Солнцепек", которая действовала у Тернов.

Напоминаем, 27 июня эксперты DeepState сообщили о попытке российского прорыва на новом участке границы на севере Харьковской области. Кроме того, они опровергли заявление представителя Генштаба ВСУ, в котором говорилось об успехах Сил обороны в восточном микрорайоне городка Часов Яр в Донецкой области.