ЗС РФ не можуть штурмувати Торецьк: що ворог використовує для знищення міста (карта)

Офіцер ЗСУ "Алекс" закликав українців виїхати з Торецька на Донбасі. Ворогу все одно що та кого бомбити, знищений дім може стати "штабом нацистів" на відео в росіян.

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Збройним силам Російської Федерації складно штурмувати Торецьк та його навколишні села в Донецькій області. Через це противник сконцентрувався на використанні великої кількості КАБів. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram.

Він зауважив, що Торецьк і його навколишні села — це суцільна агломерація, зокрема, як Донецьк та його передмістя.

"Таку місцевість важко штурмувати, тому зараз п*дари активно вибивають повністю все КАБами, кидають по всім будинкам в надії, що влучать в наших пацанів, недостатність розвідданих компенсують великою кількістю авіабомб", — сказав військовий "Алекс".

Ситуація в Торецьку

За його словами, місцевим жителям краще виїхати з міста, аби не "випробовувати долю". Офіцер ЗСУ наголосив, що російським окупантам без різниці що та кого бомбити, куди влучати.

"Ваш знищений дім може стати штабом нацистів на відео у пропаган**нів", — додав "Алекс".

Що відбувається на Донбасі: інформація Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Торецькому напрямку російські військові двічі намагалися безуспішно покращити своє становите в районах Північного та Південного.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивченні війни у звіті за 27 червня повідомили, що ЗС РФ ведуть наступальні операції на Торецькому напрямку. Проте ймовірність значних успіхів у районі є низькою.

26 червня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що російські окупанти намагаються вирівняти свою наступальну лінію в Донецькій області. Противник атакую з флангів, аби заблокувати українську логістику, зокрема, загроза збільшується для Торецька.