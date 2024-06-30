ВС РФ не могут штурмовать Торецк: что враг использует для уничтожения города (карта)

Офицер ВСУ "Алекс" призвал украинцев уехать из Торецка на Донбассе. Врагу все равно что и кого бомбить, уничтоженный дом может стать "штабом нацистов" на видео у россиян.

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Вооруженным силам Российской Федерации сложно штурмовать Торецк и его окрестные села в Донецкой области. Из-за этого противник сконцентрировался на использовании большого количества КАБов. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram.

Он отметил, что Торецк и его окрестные села — это сплошная агломерация, в частности, как Донецк и его пригород.

"Такую местность трудно штурмовать, поэтому сейчас п*дары активно выбивают полностью все КАБами, бросают по всем домам в надежде, что попадут в наших пацанов, недостаточность разведданных компенсируют большим количеством авиабомб", — сказал военный "Алекс".

Ситуация в Торецке

По его словам, местным жителям лучше уехать из города, чтобы не "испытывать судьбу". Офицер ВСУ отметил, что российским оккупантам без разницы, что и кого бомбить, куда попадать.

"Ваш уничтоженный дом может стать штабом нацистов на видео в пропаган**нов", — добавил "Алекс".

Что происходит на Донбассе: информация Генштаба ВСУ: информация Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Торецком направлении российские военные дважды пытались безуспешно улучшить свое положение в районах Северного и Южного.

Напомним, аналитики Института изучении войны в отчете за 27 июня сообщили, что ВС РФ ведут наступательные операции на Торецком направлении. Однако вероятность значительных успехов в районе является низкой.

26 июня руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что российские оккупанты пытаются выровнять свою наступательную линию в Донецкой области. Противник атакую с флангов, чтобы заблокировать украинскую логистику, в частности, угроза увеличивается для Торецка.