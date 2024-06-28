"Ползучее" наступление ВС РФ на Торецком направлении: в ISW назвали цель россиян (карты)

Американские аналитики считают, что продолжающиеся российские наступления к западу и юго-западу от Авдеевки, а также продвижение к трассе Константиновка-Покровск свидетельствуют о том, что российские силы в настоящее время нацелены на продвижение на запад к Покровску. Это может быть частью более узкой наступательной операции по захвату Константиновки с востока.

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Российские войска продолжают вести наступательные операции на Торецком направлении с момента их активизации 18 июня, однако вероятность значительных успехов в этом районе остается низкой. Об этом свидетельствуют данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW) от 27 июня.

Аналитики отмечают, что с начала активизации боевых действий российские силы усилили свои атаки на Торецком направлении, расположенном юго-западнее Часового Яра и северо-восточнее Авдеевки. Однако до сих пор они задействовали только ограниченные силы, предпочитая постепенное продвижение через последовательные штурмы, а не быстрые и значительные маневры. Это говорит о том, что российские силы продолжают придерживаться тактики "ползучего наступления".

За время активизации боев российские силы в основном проводили фронтальные пехотные атаки на небольшие населенные пункты к югу и востоку от Торецка. До сих пор ни одна значительная механизированная атака в этом районе не была зафиксирована, а российские войска не добились заметных тактических успехов.

Аналитики отмечают, что российские силы, вероятно, пытаются воспользоваться тем, что возобновление наступательных операций на севере Харьковской области оттянуло украинские силы с других участков фронта. Это должно было бы способствовать успехам России на ключевых участках фронта, особенно в Донецкой области. Однако вместо продвижения на Покровском направлении или захвата Часового Яра, российские силы активизировали действия на ранее неактивном участке фронта.

Продвижение российских войск на Часов Яр и северо-западнее Авдеевки без аналогичных успехов на Торецком направлении увеличивает риск создания украинского выступа на этом участке. Такой выступ предоставляет украинским войскам возможность вести огонь по тылам российских войск, увеличивая их уязвимость для контратак. Российские наступательные операции в районе Торецка, вероятно, направлены на снижение угрозы, исходящей от этого украинского выступа, в то время как они продолжают добиваться успехов на направлениях Авдеевка и Часов Яр.

Фото: ISW

Продвижение к Покровску

Аналитики ISW считают, что российское военное командование не рассматривает возможность проведения крупномасштабной операции по продвижению к Константиновке с нескольких направлений. Константиновка является стратегически важным городом, и российские силы давно стремятся захватить его как часть оборонительного пояса в Донецкой области. Однако, несмотря на тактические успехи к северо-западу от Авдеевки в апреле 2024 года, дальнейшее продвижение замедлилось.

Карта боев на Донбассе Фото: ISW

Продолжающиеся российские наступления к западу и юго-западу от Авдеевки, а также продвижение к шоссе Т0504 (Константиновка-Покровск) свидетельствуют о том, что российские силы в настоящее время нацелены на продвижение на запад к Покровску. Это может быть частью более узкой наступательной операции по захвату Константиновки с востока.

Таким образом, российские силы могут использовать операции на Торецком направлении для поддержки предполагаемого наступления из Часового Яра в сторону Константиновки или просто оказывать давление на украинские силы на более широком фронте в Донецкой области, способствуя успехам на направлениях Часового Яра и Авдеевки.

Реально ли захватить Торецк?

Аналитики ISW отмечают, что захват Торецка потребует значительно больше сил, чем имеется в распоряжении российской армии на данном направлении. Прибытие подкреплений в этот район будет свидетельствовать о намерении российских войск придать операциям на Торецком направлении тактическую значимость. Однако даже если бы российским силам удалось захватить Торецк, дальнейшее продвижение было бы затруднено из-за открытой местности и крупных водных объектов на севере и северо-западе.

Впрочем, медленные наступательные операции на Торецком направлении соответствуют стратегии президента России Владимира Путина, согласно которой российские силы смогут продолжать постепенное продвижение в течение неопределенного времени, не дать Украине провести успешные контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение.

Текущие темпы продвижения российских войск предполагают, что они могут преследовать отдельные оперативно значимые цели в течение многих месяцев, если не лет. Российские силы могут быть готовы проводить наступательные операции в течение нескольких месяцев для захвата Торецка и продвижения в направлении Константиновки.

Российское командование, вероятно, надеется, что наступательное давление на Торецком направлении будет препятствовать накоплению Украиной личного состава и ресурсов, необходимых для успешных контрнаступательных операций. Эта цель может превзойти любые конкретные территориальные задачи, которые российские силы ставят перед собой в районе Торецка.

Напомним, 27 июня военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что ВС РФ усилили наступление на Константиновку. Оккупанты хотят подойти к населенному пункту с трех разных направлений.