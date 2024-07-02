Російські ударні підводні човни двічі спостерігали біля берегів Великої Британії, — Bloomberg

Уперше російський підводний човен спостерігали півтора року тому. Другий випадок стався нещодавно. Масштаби переміщень субмарин вийшли за рамки того, що раніше бачили британські чиновники.

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З моменту повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, російські ударні підводні човни двічі здійснювали місії в Ірландському морі, що змусило британських військових вжити заходів щодо захисту територіальних вод від безпрецедентного кроку Кремля. Про це пише Bloomberg із посиланням на три джерела, знайомих із ситуацією.

Зазначається, що перше розгортання російського підводного човна класу "Кіло" поблизу Ірландського моря, яке відокремлює острів Ірландія від Великої Британії, відбулося близько 18 місяців тому. Друга подія відбулася зовсім недавно. Масштаби переміщень підводних човнів вийшли за рамки того, що раніше бачили британські чиновники, заявили джерела на умовах анонімності.

Двоє з них заявили, що американські чиновники знали про переміщення підводних човнів. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що не "коментує операції". США стежать за діяльністю російського флоту, сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Про розміщення російських підводних човнів у водах, що оточують Британію і західну Ірландію під час війни в Україні, вже було відомо, хоча раніше не повідомлялося, що вони прямували в Ірландське море. У 2023 році ірландські ЗМІ повідомили, що британський гелікоптер і військовий корабель "переслідували" російський підводний човен за межами гавані Корк на південному заході Ірландії, діючи через те, що в ірландських військових не було можливостей протистояти підводним загрозам.

А минулого місяця BBC повідомила, що біля берегів Шотландії було помічено російський підводний човен. Потім він попрямував на Кубу.

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Представник Міністерства оборони Ірландії заявив, що агентство не коментує операції збройних сил інших країн. Не пов'язуючи це з повідомленнями про російські підводні човни, представник заявив, що повітряні та військово-морські сили проводять "посилене морське патрулювання" поблизу морської енергетичної інфраструктури в Ірландському морі.

Корк також є точкою виходу на берег підводного кабелю EXA Atlantic, який також з'єднується з Канадою і Великою Британією. Представник міністерства оборони заявив, що урядові агентства також взаємодіють один з одним з питань захисту кабелів даних країни.

Джерела стверджують, що розміщення Росією підводних човнів навколо Великої Британії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в морській обороні Великої Британії та Ірландії або спробою залякати Велику Британію у відповідь на її підтримку України.

Російським підводним човнам буде складно успішно пройти Ірландське море в повному обсязі, не порушуючи міжнародне право, через складність претензій на територіальні води, сказало одне з джерел. Підводні човни за законом повинні проходити по поверхні територіальних вод. Через різну глибину Ірландського моря російському судну буде складно переміщатися у водах під водою, сказало джерело.

Підводний човен класу "Кіло" — це дизель-електричний ударний підводний човен, здатний запускати крилаті ракети "Калібр", а також торпеди і морські міни. Військово-морський інститут США описує програму Kilo як "одну з найуспішніших військово-морських програм у сучасній історії". За даними інституту, в експлуатації залишається понад 60 підводних човнів такого класу. Вони використовувалися в Чорному морі для атак по Україні.

Нагадаємо, російський атомний підводний човен "Казань" класу "Ясень-М", пришвартований у Гавані, привернув увагу своєю "пошарпаністю".