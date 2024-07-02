РФ може наступати на Сумщину та нові напрямки на Харківщині: ДПСУ про ситуацію на півночі

У Сумській області зменшилася активність ворожих ДРГ, тоді як на Харківщині в селі Сотницький Козачок ворог почав себе проявляти. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, українські бійці задіюють протидиверсійні заходи.

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Збройні сили Російської Федерації можуть спробувати розширити плацдарми з активними зонами бойових дій у Сумській області або на різних напрямках Харківщини. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Еспресо".

Він зауважив, що нині у ворога недостатньо для цього сил по той бік кордону.

"На щастя, по Сумщині активних дій ворога зі спробою заходу на територію України не фіксується", — сказав Андрій Демченко.

За його словами, окупанти не мають результатів, які намагалися досягти на Харківщині, зокрема, в напрямку Липців та Вовчанська. Через це нині росіяни саме туди спрямовують свої основні зусилля. Проте не можна виключати, що в будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил, ЗС РФ спробують розширити плацдарми з активними зонами бойових дій у Сумській області чи інших напрямках на Харківщині. Тому потрібно бути готовим до розвитку різних ситуацій та відстежувати дії окупантів.

Крім цього, нині зменшилася активність російських ДРГ у Сумській області. Противник намагається проводити диверсійні дії, але їхня активність менша, ніж було раніше. На думку Демченка, росіяни можуть використовувати ці групи на тих напрямках, які вважають більш доцільними. На Сумщині Сили оборони роблять усе необхідне, аби упереджувати дії ДРГ зі спроби заходу на територію.

На Харківському напрямку, зокрема в населеному пункті Сотницький Козачок, ворожі ДРГ проявляли себе. Зокрема, декілька груп намагалися зайти туди, проте українські військові вибили ворога. Демченко додав, що українці задіюють протидиверсійні заходи, аби не дати ЗС РФ просунутися вглиб території та закріпитися в очікування до подальших дій.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 1 липня повідомили, що наразі незрозуміло, чи готують ЗС РФ наступ на Сумщині. Вони зауважили, що Сили оборони обстрілювали обмежені позиції росіян поблизу Журавки.

27 червня речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що російська ДРГ намагалася зайти в село Сотницький Козачок Харківської області. Проте противника було зупинено прикордонниками.