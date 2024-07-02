РФ может наступать на Сумщину и новые направления на Харьковщине: ГПСУ о ситуации на севере

В Сумской области уменьшилась активность вражеских ДРГ, тогда как на Харьковщине в селе Сотницкий Казачок враг начал себя проявлять. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, украинские бойцы задействуют противодиверсионные мероприятия.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут попытаться расширить плацдармы с активными зонами боевых действий в Сумской области или на разных направлениях Харьковщины. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что сейчас у врага недостаточно для этого сил по ту сторону границы.

"К счастью, по Сумской области активных действий врага с попыткой захода на территорию Украины не фиксируется", — сказал Андрей Демченко.

По его словам, оккупанты не имеют результатов, которые пытались достичь на Харьковщине, в частности, в направлении Липцов и Волчанска. Поэтому сейчас россияне именно туда направляют свои основные усилия. Однако нельзя исключать, что в любой момент, даже несмотря на недостаточное количество сил, ВС РФ попытаются расширить плацдармы с активными зонами боевых действий в Сумской области или других направлениях по Харьковщине. Поэтому нужно быть готовым к развитию различных ситуаций и отслеживать действия оккупантов.

Кроме этого, сейчас уменьшилась активность российских ДРГ в Сумской области. Противник пытается проводить диверсионные действия, но их активность меньше, чем было раньше. По мнению Демченко, россияне могут использовать эти группы на тех направлениях, которые считают более целесообразными. На Сумщине Силы обороны делают все необходимое, чтобы предотвращать действия ДРГ по попытке захода на территорию.

На Харьковском направлении, в частности в населенном пункте Сотницкий Казачок, вражеские ДРГ проявляли себя. В частности, несколько групп пытались зайти туда, однако украинские военные выбили врага. Демченко добавил, что украинцы задействуют противодиверсионные меры, чтобы не позволить ВС РФ продвинуться вглубь территории и закрепиться в ожидании дальнейших действий.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 1 июля сообщили, что пока непонятно, готовят ли ВС РФ наступление на Сумщине. Они отметили, что Силы обороны обстреливали ограниченные позиции россиян вблизи Журавки.

27 июня спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что российская ДРГ пыталась зайти в село Сотницкий Казачок Харьковской области. Однако противник был остановлен пограничниками.