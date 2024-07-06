Ідеальна дронобійка для ЗСУ: у Великій Британії показали зенітку Tridon Mk2

Tridon Mk2 має дальність, яку можна порівняти з повноцінним зенітно-ракетним комплексом малого радіуса, що робить установку важливою розробкою для боротьби з російськими розвідувальними дронами.

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Британська оборонна компанія BAE Systems вперше показала зенітно-артилерійську установку Tridon MK2 з дальністю до 12 км. Відповідний допис зʼявився на сайті виробника.

Результатом близько 90 років досвіду BAE Systems став комплекс Tridon Mk2, який має гармату калібром 40-мм Bofors 40 Mk4. Така система може бути ефективною для знищення розвідувальних дронів за невисоку ціну. Зазначена дальність Tridon Mk2 становить цілих 12 км, що по суті дорівнює зенітно-ракетному комплексу малого радіуса дії.

40-мм гармата має темп стрільби 200-300 пострілів на хвилину

Темп стрільби в установки буде 200-300 пострілів на хвилину, а для ураження цілей можна застосовувати програмовані боєприпаси Bofors 3P. Інтегрувати бойовий модуль можна на різні платформи, наприклад, на корабель, гусеничний всюдихід BVS 10, вантажівку або на електропривід.

У Defense Express додають, що єдиною проблемою є виробничий цикл у 15 місяців і відсутність серійного виробництва. Проте Tridon Mk2 мав би стати ефективним рішенням проти розвідувальних БПЛА. До того ж проблемою є не тільки безпілотники, але є оперативно-тактичний ракетний комплекс "Искандер", які неможливо збивати звичайними ЗРК. Відтак проблема з російськими дронами вимагає комплексного рішення.

Нагадаємо, 3 липня в ЗСУ розказали про роботу розрахунку ЗРК Hawk проти російських ракет та дронів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати новітні системи для ППО NOMAD.