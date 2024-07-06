Идеальная дронобойка для ВСУ: в Великобритании показали зенитку Tridon Mk2

Tridon Mk2 имеет дальность, сопоставимую с полноценным зенитно-ракетным комплексом малого радиуса, что делает установку важной разработкой для борьбы с российскими разведывательными дронами.

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Британская оборонная компания BAE Systems впервые показала зенитно-артиллерийскую установку Tridon MK2 с дальностью до 12 км. Соответствующее сообщение появилось на сайте производителя.

Результатом около 90 лет опыта BAE Systems стал комплекс Tridon Mk2, который имеет пушку калибром 40-мм Bofors 40 Mk4. Такая система может быть эффективной для уничтожения разведывательных дронов за невысокую цену. Указанная дальность Tridon Mk2 составляет целых 12 км, что по сути равно зенитно-ракетному комплексу малого радиуса действия.

40-мм пушка имеет темп стрельбы 200-300 выстрелов в минуту

Темп стрельбы у установки будет 200-300 выстрелов в минуту, а для поражения целей можно применять программируемые боеприпасы Bofors 3P. Интегрировать боевой модуль можно на различные платформы, например, на корабль, гусеничный вездеход BVS 10, грузовик или на электропривод.

В Defense Express добавляют, что единственной проблемой является производственный цикл в 15 месяцев и отсутствие серийного производства. Однако Tridon Mk2 должен был бы стать эффективным решением против разведывательных БПЛА. К тому же проблемой являются не только беспилотники, но и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", которые невозможно сбивать обычными ЗРК. Поэтому проблема с российскими дронами требует комплексного решения.

Напомним, 3 июля в ВСУ рассказали о работе расчета ЗРК Hawk против российских ракет и дронов.

Ранее СМИ сообщали, что Украина может получить новейшие системы для ПВО NOMAD.