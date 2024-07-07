Лавров заявив, що без прямої участі США ракети ATACMS не долетіли б до Росії

Заяви США про те, що вони не воюють з РФ, голова МЗС Сергій Лавров назвав "поганою міною при поганій грі". Він пообіцяв, що відповідь буде "у найближчому майбутньому".

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Далекобійні ракети ЗСУ не долетіли б до території РФ без прямої участі США. Про це у коментарі журналісту Павлу Зарубіну 7 липня заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Він нагадав, що президент РФ Володимир Путін вже пояснював, як застосовуються поставлені США ракети ATACMS та інше далекобійне озброєння.

"Для будь-якої технічно грамотної людини, яка розуміється на військових справах, ясно, що без прямої участі Сполучених Штатів у цілезнавстві, у підготовці даних із супутників ці ракети нікуди не полетіли б", — запевнив Лавров.

Він зауважив, що йдеться про "відомий факт".

"Американці, натовці продовжують говорити, що ми в жодному разі не воюємо з Росією. Це погана міна при поганій грі, ось так я скажу, і вони це чудово розуміють", — підкреслив російський чиновник.

Журналіст уточнив, якої відповіді чекати від Кремля. Лавров нагадав, що, зі слів Путін, РФ реагуватиме.

"І я переконаний, що в найближчому майбутньому ви про це дізнаєтеся", — додав він.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан анонсував нові "несподівані зустрічі" після візиту в Москву. Водночас голова МЗС Петер Сійярто порадив європейським політикам "пристебнути ремені".

7 липня в ОСУВ "Хортиця" заявили, що Сили оборони України збили російський штурмовик Су-25. Ціна такого літака сягає 11 мільйонів доларів.