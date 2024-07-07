Лавров заявил, что без прямого участия США ракеты ATACMS не долетели бы до России

Заявления США о том, что они не воюют с РФ, глава МИД Сергей Лавров назвал "плохой миной при плохой игре". Он пообещал, что ответ будет "в ближайшем будущем".

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Дальнобойные ракеты ВСУ не долетели бы до территории РФ без прямого участия США. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину 7 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже объяснял, как применяются поставленные США ракеты ATACMS и другое дальнобойное вооружение.

"Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целеустройстве, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда не полетели бы", — заверил Лавров.

Он отметил, что речь идет об "известном факте".

"Американцы, натовцы продолжают говорить, что мы ни в коем случае не воюем с Россией. Это плохая мина при плохой игре, вот так я скажу, и они это прекрасно понимают", — подчеркнул российский чиновник.

Журналист уточнил, какого ответа ждать от Кремля. Лавров напомнил, что, по словам Путин, РФ будет реагировать.

"И я убежден, что в ближайшем будущем вы об этом узнаете", — добавил он.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита в Москву. В то же время глава МИД Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни".

7 июля в ОСГВ "Хортица" заявили, что Силы обороны Украины сбили российский штурмовик Су-25. Цена такого самолета достигает 11 миллионов долларов.