ЗС РФ збільшили інтенсивність штурмів біля Покровська: що відбувається на Донбасі (карта)

Російські військові не мають оперативних успіхів на Покровському напрямку, але в них є невеликі просування. За словами офіцера 59-ї ОМПБр Сергія Цехоцького, ворог знищує все перед собою.

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Збройні сили Російської Федерації активно намагаються штурмувати українські позиції на Покровському напрямку Донецької області. Про це повідомив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі "Еспресо".

"Ми оцінюємо ситуацію (на Покровському напрямку, — ред.) як напружено-контрольовану попри те, що ворог все-таки активно, безперервно намагається штурмувати позиції. Ми лінію оборони тримаємо у визначній смузі", — сказав Сергій Цехоцький.

За його словами, за останні півтора тижня майже вдвічі збільшилася інтенсивність штурмів ЗС РФ та кількість його штурмових груп. Зокрема, ворогу пробитися та намацувати слабкі місця в обороні ЗСУ дозволяють погодні умови та короткі ночі. Проте українські військові знищують противника на полі бою, задача Сил оборони не змінюється — знищення та виснаження противника.

Крім цього, він зазначив, що росіяни не мають оперативних успіхів на цій ділянці фронту, проте в них є невеликі просування. ЗС РФ знищують все перед собою та просуваються. Перебувати там немає сенсу, адже немає як оборонятися. Сергій Цехоцький додав, що це не означає відступ, а лише відхід на підготовлені позиції, де можна стримувати та знищувати окупантів.

Ситуація в районі Покровська

Нагадаємо, 5 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ продовжують тиск на Покровському напрямку. Зокрема, на цій ділянці фронту зберігалася висока інтенсивність бойових дій.

4 липня офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що окупанти збільшили інтенсивність штурмових дій на Покровському напрямку. За його словами, ворог змінив тактику наступів та одночасно штурмує по всій лінії фронту.