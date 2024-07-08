ВС РФ увеличили интенсивность штурмов возле Покровска: что происходит на Донбассе (карта)

Российские военные не имеют оперативных успехов на Покровском направлении, но у них есть небольшие продвижения. По словам офицера 59-й ОМПБр Сергея Цехоцкого, враг уничтожает все перед собой.

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Вооруженные силы Российской Федерации активно пытаются штурмовать украинские позиции на Покровском направлении Донецкой области. Об этом сообщил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире "Эспрессо".

"Мы оцениваем ситуацию (на Покровском направлении, — ред.) как напряженно-контролируемую несмотря на то, что враг все-таки активно, непрерывно пытается штурмовать позиции. Мы линию обороны держим в выдающейся полосе", — сказал Сергей Цехоцкий.

По его словам, за последние полторы недели почти вдвое увеличилась интенсивность штурмов ВС РФ и количество его штурмовых групп. В частности, врагу пробиться и нащупывать слабые места в обороне ВСУ позволяют погодные условия и короткие ночи. Однако украинские военные уничтожают противника на поле боя, задача Сил обороны не меняется — уничтожение и истощение противника.

Кроме этого, он отметил, что россияне не имеют оперативных успехов на этом участке фронта, однако у них есть небольшие продвижения. ВС РФ уничтожают все перед собой и продвигаются. Находиться там нет смысла, ведь нет как обороняться. Сергей Цехоцкий добавил, что это не означает отступление, а лишь отход на подготовленные позиции, где можно сдерживать и уничтожать оккупантов.

Ситуация в районе Покровска

Напомним, 5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что ВС РФ продолжают давление на Покровском направлении. В частности, на этом участке фронта сохранялась высокая интенсивность боевых действий.

4 июля офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты увеличили интенсивность штурмовых действий на Покровском направлении. По его словам, враг изменил тактику наступлений и одновременно штурмует по всей линии фронта.