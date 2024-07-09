Історія Бахмута й Авдіївки: ЗСУ загальмували наступ ЗС РФ у Нью-Йорку, чому небезпека не зникла

За словами військового кореспондента Богдана Мірошникова, важливо, аби призупинення ворога не замилило око українському командуванню. Адже в Сєвєродонецьку, Бахмуті, Авдіївці спочатку була "мінлива стабілізація", після чого ситуація різко погіршувалася.

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Збройним силам України вдалося загальмувати просування російських окупантів у Нью-Йорку Донецької області. За словами військового кореспондента Богдана Мірошникова, це вдалося зробити ціною неймовірних зусиль. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"У Нью-Йорку ціною неймовірних зусиль вдалося дещо загальмувати просування ворога. Але я дуже сподіваюся, що ці тимчасові стабілізації не замилять око командуванню. Та проблема буде вирішена у повному обсязі", — сказав Богдан Мірошников.

Він наголосив, що раніше подібні історії були в Сєвєродонецьку, Бахмуті, Авдіївці тощо. Зокрема, спочатку спостерігалася "мінлива стабілізація", а потім різко погіршувалася ситуація та наставала зміна обстановки.

Кореспондент зауважив, що взагалі не можна розслаблятися, зокрема й тому, що просування Збройних сил Російської Федерації повністю не зупинене. Він закликав памʼятати про ціну, адже кожна стабілізація ситуація та призупинення просування окупантів — це кров українських бійців.

Що відбувається на Донбасі: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Торецькому напрямку російські військові здійснили за підтримки авіації 19 атак біля населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

Наступ ЗС РФ на Донбасі

Нагадаємо, 8 липня офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров повідомив, що ЗСУ теоретично можуть "взяти в котел" російських військових у районі Очеретиного Донецької області. За його словами, для цього потрібно перерізати виступ ворога.

Того ж дня офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що окупанти збільшили інтенсивність штурмів на Покровському напрямку Донецької області. Проте Сили оборони тримають лінію оборони.