История Бахмута и Авдеевки: ВСУ затормозили наступление ВС РФ в Нью-Йорке, почему опасность не исчезла

По словам военного корреспондента Богдана Мирошникова, важно, чтобы приостановление врага не замылило глаз украинскому командованию. Ведь в Северодонецке, Бахмуте, Авдеевке сначала была "переменная стабилизация", после чего ситуация резко ухудшалась.

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Вооруженным силам Украины удалось затормозить продвижение российских оккупантов в Нью-Йорке Донецкой области. По словам военного корреспондента Богдана Мирошникова, это удалось сделать ценой невероятных усилий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В Нью-Йорке ценой невероятных усилий удалось несколько затормозить продвижение врага. Но я очень надеюсь, что эти временные стабилизации не замылят глаз командованию. И проблема будет решена в полном объеме", — сказал Богдан Мирошников.

Он отметил, что ранее подобные истории были в Северодонецке, Бахмуте, Авдеевке и тому подобное. В частности, сначала наблюдалась "переменная стабилизация", а затем резко ухудшалась ситуация и наступала смена обстановки.

Корреспондент отметил, что вообще нельзя расслабляться, в том числе и потому, что продвижение Вооруженных сил Российской Федерации полностью не остановлено. Он призвал помнить о цене, ведь каждая стабилизация ситуации и приостановление продвижения оккупантов — это кровь украинских бойцов.

Что происходит на Донбассе: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Торецком направлении российские военные осуществили при поддержке авиации 19 атак возле населенных пунктов Дылеевка, Южное, Северное, Торецк и Нью-Йорк.

Наступление ВС РФ на Донбассе

Напомним, 8 июля офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров сообщил, что ВСУ теоретически могут "взять в котел" российских военных в районе Очеретино Донецкой области. По его словам, для этого нужно перерезать выступ врага.

В тот же день офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты увеличили интенсивность штурмов на Покровском направлении Донецкой области. Однако Силы обороны держат линию обороны.