"Не перший випадок": у Пентагоні відреагували на російський удар по "Охматдиту"

Удар по дитячій лікарні, заявив американський генерал, підкреслює те, що Росія робить з українцями протягом усієї війни.

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Ракетний удар по дитячій лікарні в Києві — не перший випадок, коли Росія завдає ударів по явно цивільних цілях в Україні. Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер.

Це, зазначив речник Пентагону, лише підкреслює "те, що Росія зробила з українським населенням протягом усієї цієї війни".

Генерал заявив, що ця атака є нагадуванням, чому Сполучені Штати, як і раніше, прихильні до співпраці з союзниками і партнерами, щоб надати Україні засоби протиповітряної оборони, необхідні для захисту її громадян і суверенітету.

Райдер підкреслив, що хоча швидке отримання цієї допомоги для України важливе, також має бути довгостроковий план, щоб допомогти Україні захистити себе в майбутньому.

"Я думаю, що результати саміту цього тижня стануть демонстрацією сили, єдності та рішучості альянсу НАТО, особливо в тому, що стосується надання допомоги Україні в плані надання їй можливості захистити себе і свій суверенітет", — сказав він.

Райдер зазначив, що українські військові виявилися на висоті, захищаючи свій народ. Україна, за його словами, отримує системи ППО від різних країн, і їм вдалося зібрати інтегровану систему ППО, яка охоплює різні системи, радари, пускові установки та багато іншого.

"На жаль, масштаби вогню, який Росія застосувала проти України, піддали цю систему серйозному навантаженню", — сказав він.

Зазначимо, що за інформацією президента України Володимира Зеленського, після ударів по Києву, Кривому Рогу та Дніпру станом на цей момент відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей. 190 осіб дістали поранення. У лікарнях Києва перебувають 64 людини. З "Охматдиту" всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві заявив про нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України.

Також Фокус писав про те, що Польща обговорить з країнами НАТО можливість збивати російські ракети над Україною. За словами польського прем'єра Дональда Туска, таке рішення було б логічним, але потрібне схвалення союзників.