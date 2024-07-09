"Не первый случай": в Пентагоне отреагировали на российский удар по "Охматдету"

Удар по детской больнице, заявил американский генерал, подчеркивает то, что Россия делает с украинцами на протяжении всей войны.

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Ракетный удар по детской больнице в Киеве — не первый случай, когда Россия наносит удары по явно гражданским целям в Украине. Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал-майор Пет Райдер.

Это, отметил спикер Пентагона, лишь подчеркивает "то, что Россия сделала с украинским населением на протяжении всей этой войны".

Генерал заявил, что эта атака является напоминанием, почему Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине средства противовоздушной обороны, необходимые для защиты ее граждан и суверенитета.

Райдер подчеркнул, что хотя быстрое получение этой помощи для Украины важно, также должен быть долгосрочный план, чтобы помочь Украине защитить себя в будущем.

"Я думаю, что результаты саммита на этой неделе станут демонстрацией силы, единства и решимости альянса НАТО, особенно в том, что касается оказания помощи Украине в плане предоставления ей возможности защитить себя и свой суверенитет", — сказал он.

Райдер отметил, что украинские военные оказались на высоте, защищая свой народ. Украина, по его словам, получает системы ПВО от разных стран, и им удалось собрать интегрированную систему ПВО, которая включает в себя различные системы, радары, пусковые установки и многое другое.

"К сожалению, масштабы огня, который Россия применила против Украины, подвергли эту систему серьезной нагрузке", — сказал он.

Отметим, что по информации президента Украины Владимира Зеленского, после ударов по Киеву, Кривому Рогу и Днепру по состоянию на данный момент известно о 38 погибших, среди них четверо детей. 190 человек получили ранения. В больницах Киева находятся 64 человека. Из "Охматдета" все пациенты переведены в другие медицинские учреждения.

Напомним, что президент США Джо Байден после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве заявил о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины.

Также Фокус писал о том, что Польша обсудит со странами НАТО возможность сбивать российские ракеты над Украиной. По словам польского премьера Дональда Туска, такое решение было бы логичным, но нужно одобрение союзников.