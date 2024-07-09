Японія випробовує надзвукову ракету HVGP: чим цікава розробка (відео)

На даному етапі розробки ракета розганяється до швидкості в 5 Махів і здатна пролетіти 900 км. Однак у планах японських інженерів до 2031 року збільшити дальність польоту до 3000 км.

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Японське агентство із закупівель, технологій і логістики (ATLA) вперше опублікувало кадри випробувального запуску вітчизняного далекобійного гіпершвидкісного глісуючого снаряда Hyper-Velocity Gliding Projectile або HVGP. Цей новітній вид зброї призначений для посилення оборони японських островів і буде впроваджений в озброєння Сухопутних сил самооборони Японії (JGSDF) починаючи з 2026 фінансового року. Про це 8 червня повідомили в Naval News.

HVGP являє собою гіперзвукову зброю, яка після запуску за допомогою ракети-носія відокремлює боєголовку для ковзання до цілі. Очікувана дальність польоту становить близько 900 км.

Випробування боєприпасу було зафіксовано на відео. На кадрах показано перші етапи випробувань, які нібито підтверджують анонсовані властивості ракети, а саме, швидкість у 5 Махів (6100 км/год).

На відео також видно, що випробування проводять із використанням наземної пускової установки недалеко від узбережжя. Відомо, що ракета HVGP у майбутньому також призначена для використання аналогічним чином. Планується, що дві гіперзвукові ракети будуть перевозитися на вантажівці, яка одночасно є і пусковою установкою.

Призначення та перспективи

Японська ракета покликана вражати високопріоритетні цілі та відбивати потенційні загрози з боку китайських військових кораблів і авіаносців. Отже, ракету можна попередньо охарактеризувати як протикорабельну.

Перші випробування базової версії, відомої як "Early Deployment Version (Block 1)", відбулися 23 березня 2024 року в Каліфорнії, США, де перевіряли вимірювальні системи для майбутніх пускових випробувань.

Зазначається, що на цьому етапі інженери планують розширити можливості бойової частини та збільшити дальність польоту до 2000 кілометрів. Причому наступна модель з'явиться до 2031 року, а її дальність польоту має сягнути 3000 кілометрів.

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Нагадаємо, українські експерти з'ясовували, чи може стати російська гіперзвукова ракета "Циркон" ракетою класу "земля-земля" середньої дальності, яка здатна нести ядерну боєголовку.