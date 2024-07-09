Япония испытывает сверхзвуковую ракету HVGP: чем любопытна разработка (видео)

На данном этапе разработки ракета разгоняется до скорости в 5 Махов и способна пролететь 900 км. Однако в планах японских инженеров к 2031 году увеличить дальность полета до 3000 км.

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Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) впервые опубликовало кадры испытательного запуска отечественного дальнобойного гиперскоростного глиссирующего снаряда Hyper-Velocity Gliding Projectile или HVGP. Этот новейший вид оружия предназначено для усиления обороны японских островов и будет внедрен в вооружение Сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF) начиная с 2026 финансового года. Об этом 8 июня сообщили в Naval News.

HVGP представляет собой гиперзвуковое оружие, которое после запуска с помощью ракеты-носителя отделяет боеголовку для скольжения к цели. Ожидаемая дальность полета составляет около 900 км.

Испытание боеприпаса было зафиксировано на видео. На кадрах показаны первые этапы испытаний, якобы подтверждающие анонсированные свойства ракеты, а именно, скорость в 5 Махов (6100 км/ч).

На видео также видно, что испытание проводится с использованием наземной пусковой установкой недалеко от побережья. Известно, что ракета HVGP в будущем также предназначена для использования аналогичным образом. Планируется, что две гиперзвуковые ракеты будут перевозиться на грузовике, который одновременно является и пусковой установкой.

Назначение и перспективы

Японская ракета призвана поражать высокоприоритетные цели, и отражать потенциальные угрозы со стороны китайских военных кораблей и авианосцев. Следовательно, ракету можно предварительно охарактеризовать как противокорабеьную.

Первые испытания базовой версии, известной как "Early Deployment Version (Block 1)", состоялись 23 марта 2024 года в Калифорнии, США, где проверялись измерительные системы для будущих пусковых испытаний.

Отмечается, что на данном этапе инженеры планируют расширить возможности боевой части и увеличить дальность полета до 2000 километров. Причем следующая модель появится до 2031 года, а ее дальностью полета должно достигнуть 3000 километров.

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