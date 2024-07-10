Спекотно під Торецьком: офіцер розповів, як окупанти з різних боків штурмували ЗСУ цієї ночі

Окупанти розпочали атаку близько третьої години ночі з появи БМП, яку Сили оборони знищили разом з особовим складом. Після цього ворог пішов у штурм за допомогою танків, розповів лейтенант ЗСУ "Алекс".

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У районі Торецька Донецької області спостерігалася "спекотна" ніч, Збройні сили Російської Федерації штурмували позиції Сил оборони. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі.

Лейтенант "Алекс" зауважив, що близько третьої години ночі зʼявилася БМП, яка повинна була підвезти російських окупантів. Проте українські військові за допомогою FPV-дрона влучили в її бік, а потім прямо в башту під кутом. Після чого відбулася детонація, але з машини "два напівживих к*цапи вилізло", вони горіли, проте їх Сили оборони добили за допомогою скиду.

"Крч беха з екіпажем і десантом забаранена. Далі пішли штурми… Виїхало три танки на нас, в багатьох місцях контакти. З нашого боку санітарні, і то подекуди", — розповів офіцер ЗСУ.

Він наголосив, що за попередньою інформацією, їх штурмували так звані ветерани з ПВК.

Ситуація на Донбасі: що говорять у Генштабі ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські військові за підтримки авіації здійснили 18 атак біля Північного, Південного, Торецька та Нью-Йорка.

Що відбувається у районі Торецька

Нагадаємо, 7 липня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що ЗС РФ активізувалися в районі Торецька на Донбасі. За його словами, біля міста тривають бої, проте окупанти не досягли успіхів.

9 липня ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий повідомив, що ЗС РФ просувалися по два кілометри на день у районі Торецька, а на інших ділянках це можуть бути лише кілька десятків метрів. Він наголосив, що на цьому напрямку склалася дуже загрозлива ситуація.