Жарко под Торецком: офицер рассказал, как оккупанты с разных сторон штурмовали ВСУ этой ночью

Оккупанты начали атаку около трех часов ночи с появления БМП, которую Силы обороны уничтожили вместе с личным составом. После этого враг пошел в штурм с помощью танков, рассказал лейтенант ВСУ "Алекс".

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В районе Торецка Донецкой области наблюдалась "жаркая" ночь, Вооруженные силы Российской Федерации штурмовали позиции Сил обороны. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале.

Лейтенант "Алекс" отметил, что около трех часов ночи появилась БМП, которая должна была подвезти российских оккупантов. Однако украинские военные с помощью FPV-дрона попали в ее сторону, а затем прямо в башню под углом. После чего произошла детонация, но из машины "два полуживых к*цапы вылезло", они горели, однако их Силы обороны добили с помощью сброса.

"Крч беха с экипажем и десантом захвачена. Дальше пошли штурмы... Выехало три танка на нас, во многих местах контакты. С нашей стороны санитарные, и то кое-где", — рассказал офицер ВСУ.

Он отметил, что по предварительной информации, их штурмовали так называемые ветераны из ЧВК.

Ситуация на Донбассе: что говорят в Генштабе ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, российские военные при поддержке авиации совершили 18 атак возле Северного, Южного, Торецка и Нью-Йорка.

Что происходит в районе Торецка

Напомним, 7 июля спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ВС РФ активизировались в районе Торецка на Донбассе. По его словам, возле города продолжаются бои, однако оккупанты не достигли успехов.

9 июля ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что ВС РФ продвигались по два километра в день в районе Торецка, а на других участках это могут быть лишь несколько десятков метров. Он отметил, что на этом направлении сложилась очень угрожающая ситуация.