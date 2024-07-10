На Харківщині затримали залізничника, який "зливав" маршрути руху ешелонів ЗСУ (фото)

Російський агент, як стверджують силовики, з кабіни локомотива фіксував напрямки руху ешелонів зі зброєю. Йому загрожує довічне з конфіскацією.

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На Харківщині затримали агента воєнної розвідки Росії, помічника машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, який за вказівкою куратора з 78-го розвідцентру головного управління генштабу ЗС РФ, шпигував за військовими ешелонами Сил оборони. Про це інформують в СБУ.

Агент, якого завербували дистанційно, збирав інформацію про залізничні маршрути, якими Збройні сили України переправляють на передову важке озброєння та боєприпаси.

З кабіни локомотива чоловік приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю. Отримані дані окупанти планували використати для підготовки ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі регіону.

Контррозвідка затримала фігуранта, коли той намагався передати свій "звіт".

Також встановлено, що підозрюваний намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів біля Харкова.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як інформують у обласній прокуратурі, 41-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі затримали жіночу агентурну групу ФСБ РФ, до якої входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, що працювали у місцевій кав’ярні.

Також ми писали, що контррозвідка затримала агентку ФСБ РФ, яка збирала геолокації та актуальну інформацію про підприємства оборонно-промислового комплексу Сумщини.