На Харьковщине задержали железнодорожника, который "сливал" маршруты движения эшелонов ВСУ (фото)

Российский агент, как утверждают силовики, из кабины локомотива фиксировал направления движения эшелонов с оружием. Ему грозит пожизненное с конфискацией.

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На Харьковщине задержали агента военной разведки России, помощника машиниста локомотивного депо регионального филиала Укрзализныци, который по указанию куратора из 78-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ, шпионил за военными эшелонами Сил обороны. Об этом информируют в СБУ.

Агент, которого завербовали дистанционно, собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым Вооруженные силы Украины переправляют на передовую тяжелое вооружение и боеприпасы.

Из кабины локомотива мужчина скрыто фиксировал направления движения эшелонов с украинским оружием. Полученные данные оккупанты планировали использовать для подготовки ракетно-дронных ударов по железнодорожной инфраструктуре региона.

Контрразведка задержала фигуранта, когда тот пытался передать свой "отчет".

Также установлено, что подозреваемый пытался обнаружить локации фортификационных сооружений и укрепрайонов возле Харькова.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как информируют в областной прокуратуре, 41-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе задержали женскую агентурную группу ФСБ РФ, в которую входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местной кофейне.

Также мы писали, что контрразведка задержала агентку ФСБ РФ, которая собирала геолокации и актуальную информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса Сумщины.