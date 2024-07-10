Найбільше "уклоністів" у західних областях України, — дані Міноборони (документ)

Згідно з даними Міноборони, за 2023 рік і першу половину 2024 року тільки у Львівській області нарахували 85,8 тисячі повідомлень від ТЦК про розшук чоловіків, які ухиляються від проходження служби.

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За останні півтора року найбільше "ухильників" від мобілізації зафіксували в Західних областях України. Про це свідчать дані Міністерства оборони, надані юристу Роману Лихачову, які опинилися в розпорядженні NV.

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У документі йдеться, що за 2023 рік і першу половину 2024 року тільки у Львівській області нарахували 85,8 тисячі повідомлень від Територіальних центрів комплектування про розшук чоловіків, які ухиляються від проходження служби.

Також серед лідерів також області:

▪️ Закарпатська область — 54,2 тисячі;

▪️ Івано-Франківська — 33,3 тисячі;

▪️ Тернопільська — 28,7 тисячі;

▪️ Хмельницька — 20,5 тисячі.

Дані щодо мобілізації Фото: nv.ua

Дані щодо мобілізації Фото: nv.ua

Також із цього документа випливає, що від початку повномасштабного вторгнення ТЦК склали понад 180 тисяч адміністративних протоколів на порушників військового обліку та подали 400 тисяч повідомлень про розшук громадян, які ухиляються від призову. Лише у 2023 та першій половині 2024 року ТЦК подали 316 тисяч повідомлень щодо розшуку ухильників. У лідерах західні регіони країни.

Раніше повідомлялося, що з'явився ще один спосіб перевірити наявність штрафів від ТЦК. Штрафи від ТЦК можуть отримати чоловіки від 18 до 60 років, які не оновили свої військово-облікові дані або не перебувають на військовому обліку,