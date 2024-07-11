Ремонтує вертольоти і будує літаки: ВПК Білорусі обслуговує ЗС РФ, — ЦНС (фото)

У ЦНС заявили, що 558 авіаційний ремонтний завод у Барановичах виконує капітальний ремонт і модифікацію російських вертольотів Мі-8 і Мі-17.

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Військово-промисловий комплекс Білорусі працює на Збройні сили РФ, допомагаючи в ремонті вертольотів і будівництві літаків. Про це повідомив Центр національного опору.

Так, у ЦНС повідомили, що змогли отримати доступ до пошти одного з білоруських інженерів ВПК. Вдалося з'ясувати, що 558 авіаційний ремонтний завод (Барановичі) виконує капітальний ремонт і модифікацію російських вертольотів Мі-8 і Мі-17.

Білоруський ВПК обслуговує ЗС РФ Фото: Центр національного спротиву

Білоруський ВПК обслуговує ЗС РФ Фото: Центр національного спротиву

Крім того, як повідомляється, завод у Барановичах спільно з росіянами розробляє легкий багатоцільовий літак ЛМС-192. При цьому планується довести внесок Білорусі в цьому проєкті до 50% від загального фінансування.

Білоруський ВПК обслуговує ЗС РФ Фото: Центр національного спротиву

Білоруський ВПК обслуговує ЗС РФ Фото: Центр національного спротиву

У ЦНС повідомили, що представники російського ВПК скаржаться на неможливість закупити верстати виробництва Великої Британії у зв'язку із санкціями. Як альтернативу росіяни пропонували закупити верстати виробництва тайванської компанії E-tech Machinery. Незважаючи на пряму участь у російській агресії проти України, ключові працівники 558 АРЗ користуються своїм білоруським громадянством для того, щоб вільно подорожувати Європою.

У Центрі заявили, що є докази того, що головний конструктор 558 АРЗ Ігор Євгенович Анциферов у 2023 році виїжджав у Німеччину разом із дружиною Світланою Леонідівною Анциферовою та старшою донькою Анциферовою Поліною, щоб зустріти Новий Рік у невеличкому місті Герліц у Саксонії. У всієї родини Анциферових є подвійне російсько-білоруське громадянство.

Білоруський ВПК обслуговує ЗС РФ Фото: Центр національного спротиву

Білоруський ВПК обслуговує ЗС РФ Фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, 9 липня Китай і Білорусь почали спільні навчання біля кордону з Україною. Навчання армій КНР і РБ триватимуть до 19 липня. Вони спільно відпрацюють нічне десантування, подолання водних перешкод і бої в населеному пункті.