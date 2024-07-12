Наступ РФ зазнає краху: за яких умов Україна може відтіснити окупантів, — Держдеп США

За словами помічника Держсекретаря США Джеймса О'Браєна, Україна повинна дати Росії зрозуміти, що вона може воювати до 2025 року і далі, якщо буде потрібно.

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Україна може відштовхнути Росію і зберегти функціонування своєї економіки. Для цього їй потрібно бути достатньо сильною, щоб виграти війну. Про це заявив помічник Держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайен в інтерв'ю для "Радіо свобода"

За його словами, Україна має дати Росії зрозуміти, що вона може воювати до 2025 року і далі, якщо буде потрібно.

"За цих обставин ми вважаємо, що Україна здатна відштовхнути Росію і зберегти функціонування своєї економіки", — сказав О'Браєн.

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Він також заявив, що Силам оборони України необхідно зупинити просування РФ на сході країни.

"Ми вже бачимо, що розхвалений весняний наступ Росії вже зазнає краху, тому що повертають частину територій після того, як навесні почала надходити допомога від США та інших партнерів", — заявив О'Брайен.

Американський чиновник додав, що Україна повинна тримати відкритими свої торговельні шляхи і свої економічні центри. Щоб цього домогтися, потрібно розвивати протиповітряну оборону.

О'Брайен зазначив, що цього тижня президент США Джо Байден оголосив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони, які мають дозволити вберегти економіку від російських атак.

Він також зазначив, що Україна повинна мати можливість дестабілізувати вогневі позиції російських військ.

Нагадаємо, у Байдена висловилися про допомогу Варшави у збитті ракет РФ над Україною. Ескалація війни, вважають у Білому домі, не піде на користь ні Україні, ні Польщі. Захід не хоче давати Путіну аргументи того, що війну "спровокувало НАТО".

Також Байден дав чітку відповідь, чи може Україна зупинити РФ. Американський лідер попередив, що Кремль прагне "повного підкорення України". За словами Джо Байдена, на менше в РФ не згодні.