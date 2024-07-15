Захищаючи Україну загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі

Як повідомив побратим Вано Надірадзе, Зураб помер у Львівському військовому госпіталі від отриманих поранень.

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Після отриманого поранення загинув грузинський військовий Зураб Іашвілі. Він помер у Львівському військовому госпіталі. Про це повідомив побратим Вано Надірадзе у фейсбуці.

"Ще один грузинський воїн помер в Україні. Довго страждав після поранення, але на жаль, не вижив. Помер у військовому госпіталі Львова. Зурабе Іашвілі, слава твоєму геройському духу, брате!" – написав Надірадзе.

Загалом із початку російського вторгнення в Україну загинуло понад 60 громадян Грузії, які воювали в лавах Сил оборони. Також відомо, що в Україні діє Грузинський національний легіон, який складається з грузинів.

Нагадаємо, 26 травня в Грузії заявили про бажання деокупувати Абхазію та Південну Осетію. Також премʼєр-міністр заявляє, що через 6 років Грузія стане членом Євросоюзу.

8 травня стало відомо про загибель Давида Гогадзе та Бесо Ломідзе, які загинули захищаючи Україну.