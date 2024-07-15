Защищая Украину погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили

Как сообщил побратим Вано Надирадзе, Зураб умер во Львовском военном госпитале от полученных ранений.

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После полученного ранения погиб грузинский военный Зураб Иашвили. Он умер во Львовском военном госпитале. Об этом сообщил побратим Вано Надирадзе в Фейсбуке.

"Еще один грузинский воин умер в Украине. Долго страдал после ранения, но к сожалению, не выжил. Умер в военном госпитале Львова. Зураб Иашвили, слава твоему геройскому духу, брат!" — написал Надирадзе.

Всего с начала российского вторжения в Украину погибло более 60 граждан Грузии, которые воевали в рядах Сил обороны. Также известно, что в Украине действует Грузинский национальный легион, который состоит из грузин.

Напомним, 26 мая в Грузии заявили о желании деоккупировать Абхазию и Южную Осетию. Также премьер-министр заявляет, что через 6 лет Грузия станет членом Евросоюза.

8 мая стало известно о гибели Давида Гогадзе и Бесо Ломидзе, которые погибли защищая Украину.