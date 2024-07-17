Субмарина у формі тунця: експерти оцінили технологічні рішення USS Albacore (фото)

Фахівці звернули увагу на низку революційних рішень, які вплинули на подальший розвиток школи будівництва американських субмарин. Це стосується як гідродинаміки конструкції, так і електронного обладнання.

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Процес технічної еволюції підводних човнів, який привів до сучасних моделей на озброєнні ВМС США, багато в чому заснований на дослідженнях і розробках, проведених десятиліття тому. Одним із ключових етапів цієї еволюції став експериментальний підводний човен AGSS-569 USS Albacore. Докладніше про технічні рішення, втілені в цій субмарині, розповіли оглядачі Defensa, побувавши всередині апарата.

Підводний човен AGSS-569 USS Albacore розробили ще наприкінці 1940-х років з метою перевірки нових гідродинамічних концепцій і конструкцій. Його корпус спроєктували за образом тунця, що дало змогу значно поліпшити гідродинаміку і знизити випромінюваний шум.

Однак програма пішла набагато далі і послужила для перевірки конструкторських досягнень, які торкнулися рулів, гребних гвинтів, внутрішніх аспектів та інших аспектів таких складних суден, як підводні човни.

Фото: Відкриті джерела

Будівництво човна почалося 1949 року, і з 1953 до 1972 року його активно використовували для експериментів і випробувань.

"Саме після Другої світової війни було вирішено досліджувати та інвестувати в те, що на той час було революційним за своєю формою", — пишуть експерти.

На AGSS-569 Albacore було перевірено і впроваджено безліч технологічних нововведень:

Корпус

Застосування інноваційних гідродинамічних концепцій дало змогу досягти високих швидкостей під водою. Корпус було виготовлено зі спеціальної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.

Рулі

Вперше було протестовано систему Х-подібного керма, що забезпечує поліпшене керування.

Рушії

Попри використання традиційних дизельних двигунів, конфігурація подвійного гребного гвинта і лопатей дала змогу домогтися високої ефективності та маневреності.

Електроенергетична система

Підводний човен було оснащено потужними батареями з п'ятисот елементів, що живили 7500-сильний електродвигун.

Гідролокатор

У 1962 році було встановлено експериментальний гідролокатор DIMUS, що стало важливим кроком у розвитку підводної навігації та виявлення.

Фото: Відкриті джерела

Подальші випробування USS Albacore дали змогу зібрати дані про вплив форми корпусу на такі аспекти, як випромінюваний шум, швидкість і прискорення. Ці дані зіграли ключову роль у розробленні наступних моделей підводних човнів, як-от клас Barbel, який став останнім класом дизельних підводних човнів ВМС США.

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