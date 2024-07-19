Залучають додаткові сили: у НГУ назвали напрямки з найбільшими втратами ЗС РФ

За словами спікера Національної гвардії Руслана Музичука, останнім часом спроби штурмів противника на Донбасі доволі активні і на двох основних напрямках відбувається найбільше атак. Саме там бойові можливості окупантів регулярно знижуються.

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Російські окупанти, незважаючи на активний тиск на українські позиції по всій лінії фронту, зазнають колосальних втрат на окремих напрямках. Деталями в ефірі телемарафону поділився речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

За його словами, для того, щоб компенсувати великі втрати, противник змушений залучати до бойових дій підрозділи морської піхоти. Найбільше бойові можливості росіян зменшуються на Торецькому та Покровському напрямках.

"На Торецькому, на Покровському напрямку останнім часом такі спроби штурмів противника досить активні. Більше третини бойових зіткнень за добу відбувається саме на цих напрямках. Відповідно для того, щоб підтримувати такий темп, бачимо, що ворог залучає додаткові підрозділи, бригади, і зокрема деякі полки. Також і підрозділи морської піхоти", — заявив Руслан Музичук.

Окремо речник НГУ додав, що окупанти застосовують нові сили також на Куп'янському та Лиманському напрямках. Під час штурмів вони використовують танки й артилерію.

Крім того, втрати можуть поповнюватися і досвідченими військовими. Усе залежить від того, які завдання ставить командування противника.

"Усе дуже залежить від характеру завдань, які ставлять перед тим конкретним підрозділом. Наприклад, що стосується Харківського напрямку, то в травні ми бачили, що там залучалися досить добре екіпіровані, боєздатні підрозділи. Зараз на деяких ділянках є підрозділи, які потрапляли в полон до підрозділів наших. Вони розповідають, що потрапили на лінію фронту відносно недавно, тобто пройшли певним чином якусь підготовку", — підсумував Руслан Музичук.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що ЗС РФ під Покровськом не використовують техніку і зазнають втрат. За словами головного сержанта батальйону 47-ї ОМБр Рустама, за останній місяць противник залишився без значної кількості техніки, що позначилося на його можливостях. При цьому погодні умови абсолютно не впливають на перебіг бойових дій.