Привлекают дополнительные силы: в НГУ назвали направления с самыми большими потерями ВС РФ

По словам спикера Национальной гвардии Руслана Музычука, в последнее время попытки штурмов противника на Донбассе достаточно активные и на двух основных направлениях происходит больше всего атак. Именно там боевые возможности оккупантов регулярно снижаются.

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Российские оккупанты, несмотря на активное давление на украинские позиции по всей линии фронта, несут колоссальные потери на отдельных направлениях. Деталями в эфире телемарафона поделился спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, для того, чтобы компенсировать большие потери, противник вынужден привлекать к боевым действиям подразделения морской пехоты. Больше всего боевые возможности россиян уменьшаются на Торецком и Покровском направлениях.

"На Торецком, на Покровском направлении в последнее время такие попытки штурмов противника достаточно активны. Более трети боестолкновений за сутки происходит именно на этих направлениях. Соответственно для того, чтобы поддерживать такой темп, видим, что враг привлекает дополнительные подразделения, бригады, и в частности некоторые полки. Также и подразделения морской пехоты", — заявил Руслан Музычук.

Отдельно спикер НГУ добавил, что оккупанты применяют новые силы также на Купянском и Лиманском направлениях. Во время штурмов они используют танки и артиллерию.

Кроме того, потери могут пополняться и опытными военными. Все зависит от того, какие задачи ставит командование противника.

"Все очень зависит от характера задач, которые ставят перед тем конкретным подразделением. Например, что касается Харьковского направления, то в мае мы видели, что там привлекались достаточно хорошо экипированные, боеспособные подразделения. Сейчас на некоторых участках есть подразделения, которые попадали в плен к подразделениям нашим. Они рассказывают, что попали на линию фронта относительно недавно, то есть прошли определенным образом какую-то подготовку", — подытожил Руслан Музычук.

Напомним, 17 июля сообщалось, что ВС РФ под Покровском не используют технику и несут потери. По словам главного сержанта батальона 47-й ОМБр Рустама, за последний месяц противник остался без значительного количества техники, что отразилось на его возможностях. При этом погодные условия совершенно не влияют на ход боевых действий.