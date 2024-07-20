У РФ хочуть побудувати укриття для бойових літаків: наскільки реальний такий план, — експерти

Аналітики зазначили, що захист 300 одиниць бойової авіації обійдеться російським ПКС приблизно в 1 млрд доларів. Тому в Міноборони РФ підуть шляхом найменшого опору і створять укриття від негоди.

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Російські військкори з посиланням на міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова повідомили про наміри військового керівництва побудувати на аеродромах захисні укриття для бойових літаків ПКС РФ. Цікаво, що повідомлення з'явилося в соцмережах буквально напередодні удару українських сил по авіабазі "Миллерово" 20 липня.

"За допомогою високоточних західних ракет із касетною начинкою противник не раз намагався атакувати нашу бойову авіацію на стоянках. У п'ятницю Андрій Бєлоусов запевнив мене, що вже складено графік по аеродромах і укриття обов'язково будуть побудовані", — пише у себе на каналі російський пропагандист Олександр Коц.

Удари по авіабазах РФ

Зазначимо, що українські сили неодноразово атакували місця дислокації не тільки фронтової авіації РФ, а й авіабази, де розміщені стратегічні літаки ПКС Росії. Наприклад, у квітні поточного року українські спецслужби провели операцію з завдавання удару по аеродрому "Енгельс-2", де перебували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Крім того, в одному з останніх аналогічних епізодів було пошкоджено новітні російські винищувачі Су-57, які були розміщені на авіабазі в Астраханській області за 600 км від України.

Думка аналітиків

Коментуючи новину, українські оглядачі з Defense Express пишуть, що рішення про будівництво захисних споруд видається в російському інформаційному просторі як ініціатива "знизу", запропонована "військкорами".

Однак відсутність подібних споруд на російських авіабазах відома з 1980-х років, коли до ладу ввійшли нові літаки, як-от Су-27 і МіГ-31, які не поміщалися в стандартні укриття моделі 2А13.

Так в СРСР стандартні арочні укриття 2А13 будували в прикордонних військових округах. Ці укриття, шириною 13 метрів, мали бетонні стіни завтовшки 60 см і сталеві ворота завтовшки півметра. У них також передбачалися приміщення для обслуговування літаків, обладнані електрообладнанням, вентиляцією і системою пожежогасіння.

Авіаційне укриття 2А13

Вартість стандартного укриття 2А13 1972 року становила 160 тисяч радянських рублів, що еквівалентно приблизно 1,5 мільйонам доларів у сучасних умовах. Для більших літаків, таких як Су-27, потрібні більші укриття, наприклад, моделі 2А19 з шириною 18,6 метрів. Але вартість таких укриттів значно вища з огляду на їхні розміри та додаткові конструктивні особливості.

Щодо можливого будівництва укриттів, то, найімовірніше, такі роботи можуть розпочатися на авіабазах "Кущевская", "Миллерово", "Бельбек", а також у Таганрозі та Воронежі. І якщо росіяни хочуть захистити близько 300 одиниць авіації, то йдеться про приблизно один мільярд доларів.

Укриття для російських літаків на авіабазі Хмеймім у Сирії

"Але цілком вірогідно, що замість повноцінних укриттів для літаків у РФ підуть шляхом найменшого спротиву і це будуть або навіси, як на авіабазі Хмеймім у Сирії. Або металеві ангари, які покликані захистити лише від негоди", — підсумували оглядачі.

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