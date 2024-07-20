В РФ хотят построить укрытие для боевых самолетов: насколько реален такой план, — эксперты

Аналитики отметили, что защита 300 единиц боевой авиации обойдется российским ВКС приблизительно в 1 млрд долларов. Поэтому в Минобороны РФ пойдут по пути наименьшего сопротивления и создадут укрытия от непогоды.

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Российские военкоры со ссылкой на министра обороны РФ Андрея Белоусова сообщили о намерениях военного руководства построить на аэродромах защитные укрытия для боевых самолетов ВКС РФ. Любопытно, что сообщение появилось в соцсетях буквально накануне удара украинских сил по авиабазе "Миллерово" 20 июля.

"С помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой противник не раз пытался атаковать нашу боевую авиацию на стоянках. В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам и укрытия обязательно будут построены", — пишет у себя на канале российский пропагандист Александр Коц.

Удары по авиабазам РФ

Отметим, что украинские силы неоднократно атаковали места дислокации не только фронтовой авиации РФ, но и авиабазы, где размещены стратегические самолеты ВКС России. Например, в апреле текущего года украинские спецслужбы провели операцию по нанесению удара по аэродрому "Энгельс-2", где находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Кроме того, в одном из последних аналогичных эпизодов были повреждены новейшие российские истребители Су-57, которые были размещены на авиабазе в Астраханской области в 600 км от Украины.

Мнение аналитиков

Комментируя новость украинские обозреватели из Defense Express пишут, что решение о строительстве защитных сооружений представляется в российском информационном пространстве как инициатива "снизу", предложенная "военкорами".

Однако, отсутствие подобных сооружений на российских авиабазах известно с 1980-х годов, когда в строй вошли новые самолеты, такие как Су-27 и МиГ-31, которые не помещались в стандартные укрытия модели 2А13.

Так в СССР стандартные арочные укрытия 2А13 строились в приграничных военных округах. Эти укрытия, шириной 13 метров, имели бетонные стены толщиной 60 см и стальные ворота толщиной полметра. В них также предусматривались помещения для обслуживания самолетов, оборудованные электрооборудованием, вентиляцией и системой пожаротушения.

Авиационное укрытие 2А13

Стоимость стандартного укрытия 2А13 в 1972 году составляла 160 тысяч советских рублей, что эквивалентно примерно 1,5 миллионам долларов в современных условиях. Для более крупных самолетов, таких как Су-27, требуются большие укрытия, например, модели 2А19 с шириной 18,6 метров. Но стоимость таких укрытий значительно выше, учитывая их размеры и дополнительные конструктивные особенности.

Что касается возможно строительства укрытий, то скорее всего такие работы могут начаться на авиабазах "Кущевская", "Миллерово", "Бельбек", а также в Таганроге и Воронеже. И если россияне хотят защитить около 300 единиц авиации, то речь идет о приблизительно одном миллиарде долларов.

Укрытие для российских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии

"Но вполне вероятно, что вместо полноценных укрытий для самолетов в РФ пойдут по пути наименьшего сопротивления и это будут или навесы, как на авиабазе Хмеймим в Сирии. Или металлические ангары, призванные защитить только от непогоды", — подытожили обозреватели.

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