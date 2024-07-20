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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ракети, дрони та літак: генерал прозвітував про знищені за тиждень російські цілі

ППО, протиповітряна оборона, ЗСУ, Сухопутні війська, прожектор
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | ППО (ілюстративне фото)

За останній час українська ППО збила 148 БпЛА різних типів, повідомив Олександр Павлюк. Понад 8 тисяч дронів вдалося "приземлити" засобами РЕБ.

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Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби у тилу та на лінії бойового зіткнення за тиждень знищили понад 150 ворожих повітряних цілей. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За його словами, з 13 по 19 липня ППО знищила 154 засоби повітряної розвідки та нападу російських військ:

  • крилаті ракети Х-101/555 — 6 од.;
  • БпЛА Shahed-131/136 — 12 од.;
  • БпЛА Орлан-10/30 — 11 од.;
  • БпЛА Zala — 40 од.;
  • БпЛА Ланцет — 35 од.
  • БпЛА Supercam — 8 од.;
  • БпЛА Привіт-82 — 27 од.;
  • н/т — 15 од.

Загалом, сили ППО збили 148 БпЛА різних типів, — підрахував генерал.

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Окрім того, додав Олександр Павлюк, в умовах інтенсивних бойових дій РЕБ подавляє також й значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема fpv-дронів та дронів типу "крило".

"Лише за крайній тиждень наші воїни зірвали близько 5 тис завдань для ворожих БПЛА типу "крило" та для понад 3 тисяч fpv-дронів противника", — наголосив військовий.

Також командувач СВ ЗСУ окремо відзначив розрахунки ППО 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які знищили на Покровському напрямку черговий Су-25 ворога.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня росіяни завдали удару 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та трьома керованими авіаційними ракетами. Повітряні сили ЗСУ знищили усі дрони та дві ракети Х-59.