Ракеты, дроны и самолет: генерал отчитался об уничтоженных за неделю российских целях

За последнее время украинская ПВО сбила 148 БпЛА разных типов, сообщил Александр Павлюк. Более 8 тысяч дронов удалось "приземлить" средствами РЭБ.

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Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в тылу и на линии боевого соприкосновения за неделю уничтожили более 150 вражеских воздушных целей. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.

По его словам, с 13 по 19 июля ПВО уничтожила 154 средства воздушной разведки и нападения российских войск:

крылатые ракеты Х-101/555 — 6 ед;

БпЛА Shahed-131/136 — 12 ед;

БпЛА Орлан-10/30 — 11 ед;

БпЛА Zala — 40 ед;

БпЛА Ланцет — 35 ед.

БпЛА Supercam — 8 ед;

БпЛА Привет-82 — 27 ед;

н/т — 15 ед.

В общем силы ПВО сбили 148 БпЛА различных типов, — подсчитал генерал.

Кроме того, добавил Александр Павлюк, в условиях интенсивных боевых действий РЭБ подавляет также и значительное количество тактических БпЛА противника, в частности fpv-дронов и дронов типа "крыло".

"Только за последнюю неделю наши воины сорвали около 5 тыс задач для вражеских БПЛА типа "крыло" и для более 3 тысяч fpv-дронов противника", — подчеркнул военный.

Также командующий СВ ВСУ отдельно отметил расчеты ПВО 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которые уничтожили на Покровском направлении очередной Су-25 врага.

Напомним, в ночь на 18 июля россияне нанесли удар 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" и тремя управляемыми авиационными ракетами. Воздушные силы ВСУ уничтожили все дроны и две ракеты Х-59.