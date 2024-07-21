Удари по РФ чи втрата територій: що відомо про шість "мирних планів" кінця війни

Угорщина і Туреччина пропонують погодитись, що Україна не зможе перемогти РФ, пояснили журналісти. Про звільнення окупованих областей ідеться у єдиному мирному плані, в інших говорять про кордони 2022 року або "територіальні реалії".

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Україна та світові політики намагаються запропонувати Росії умови мирного плану, які переконають президента Володимира Путіна припинити російсько-українську війну. В українському плані — вихід ЗС РФ з усіх окупованих територій та виплата репарацій. В інших пропозиціях пропонують погодитись на неповернення кордонів 1991 року і на різні види "заморожування" війни. Про особливості мирних планів розповіли на порталі ТСН.

Журналісти навели основні тези шести мирних планів, які розглядаються на шляху до завершення війни. Крім українського, ідеться про пропозиції партнерів та союзників РФ — Білорусі, Китаю та Туреччини. Також є ідеї, сформульовані західними партнерами України.

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Формула миру та тема для перемовин

Український мирний план був озвучений президентом Володимиром Зеленським, нагадали журналісти. Про так звану "Формула миру" почали говорити з весни 2023 року. Формула містила десять пунктів, у яких ішлося про звільнення окупованих територій, репарації, покарання злочинців тощо. Водночас на Глобальному саміті миру, який відбувся у червні 2024 року, виділили три основних теми для майбутніх можливих перемовин з РФ — це теми продовольчої, гуманітарної та ядерної безпеки.

Мирний план союзників та партнерів РФ

Білорусь запропонувала свій "мирний план" весною 2023 року, ідеться на порталі. Перші перемовини щодо завершення війни почались саме на білоруському майданчику, запропонованою президентом Олександром Лукашенком у лютому 2022. Через рік він запропонував негайно припинити стріляти, оголосити перемир'я та прийняти окупацію.

Туреччина також сказала своє слово щодо миру. Зокрема, президент цієї країни Реджеп Таїп Ердоган у 2023 заявив, що президенти РФ та України повинні почати особисті перемовини на турецькій території. Політик аргументував, що з цим потрібно погодитись, бо країни не зможуть перемогти одна одну.

Китай опублікував своє бачення завершення російської-української війни. План КНР складався з 12 пунктів. Серед них — припинення бойових дій, відновлення експорту зерна та роботи промисловості, ядерна безпека, зняття санкцій з РФ та "поствоєнне відновлення".

Бразилія також сказала своє слово щодо війни у РФ, нагадали журналісти. Її мирний план перегукувався з китайським. Він містив не 12, а шість пунктів, у яких закликали припинити ескалацію, говорили про "гуманітарну кризу", про ядерну безпеку та відновлення "промислових ланцюжків".

Бачення миру Францією та США

Франція заявила про свої пропозиції також весною 2023. Президент Емманюєль Макрон заявив, що потрібно створити спеціальну міжнародну структуру, на базі якої будуть домовлятись про мир. Станом на липень 2024 така структура не з'явилась. Натомість французький політик почав говорити про можливість появи західних військових на території України, а у НАТО створили комітет, який буде організовувати військову допомогу.

США озвучили ще одну ідею щодо завершення війни устами кандидата у президенти Дональда Трампа. Перші його пропозиції пролунали весною 2024: він був упевнений, що примусить припинити бойові дії протягом однієї доби. У липні з ним поспілкувався експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який розповів про оновлену версію плану. На думку Трампа, щоб закінчити війну потрібно зробити три кроки: спершу Україна б'є по РФ ATACMS і Storm Shadow, потім РФ відступає до кордонів 22 лютого 2022 року і нарешті Україна вступає до НАТО та ЄС.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші плани, озвучені світовими політиками. Наприклад, у червні-липні з'явились пропозиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він заявив, що Україна та Захід не зможуть перемогти РФ — це потрібно визнати і задовольнити вимоги Кремля. Тоді ж пролунала пропозиція Володимира Путіна, який заявив про припинення вторгнення, якщо українці погодяться віддати чотири області та Крим. У липні своє слово сказав експрезидент РФ та член Радбезу Дмитро Медведєв. Російський політик пояснив, що у випадку перемир'я цей час Кремль використає для повного руйнування України з наступним знищенням українців.