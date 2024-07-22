Справа Содоля в ДБР: є вказівка згори не давати хід розслідуванню, — Кротевич (фото)

За словами начальника штабу бригади "Азов", у Державному бюро розслідувань порушують закони і навіть не викликали військовослужбовця для дачі свідчень. Після звернення до суду кілька разів змінювалися судді і процес постійно відтягується.

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Начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести спеціальне розслідування щодо одного з бойових генералів ЗСУ — Юрія Содоля. Цього разу у своєму Telegram-каналі він поділився тим, як просувається справа.

За його словами, ще 27 червня йому надійшла відповідь від ДБР і у відомстві зазначили, що його звернення буде додано до вже наявної справи, в якій розглядаються дії командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" та "інших людей".

"Що це означає? Це означає, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність, а для себе їхній лист я переклав як "Привіт, Богдане, нам по**й на тебе і закон України, живи з цим". ДБР також не викликало мене, як свідка, хоча я в листі прописав, що прошу викликати мене для надання свідчень", — написав Богдан Кротевич.

Уже 4 липня разом із адвокатами начальник штабу бригади "Азов" звернувся зі скаргою на Державне бюро розслідувань до суду, щоб його дані відомство внесло до Єдиного реєстру та почало нарешті розслідування. Натомість суд призначив суддю, який пішов у відпустку 10 липня, а це суперечить положенню про автоматизовану систему документообігу суду.

Начштабу "Азов" Кротевич розповів, як просувається справа генерала Содоля Фото: Telegram Начштабу "Азов" Кротевич розповів, як просувається справа генерала Содоля Фото: Telegram Начштабу "Азов" Кротевич розповів, як просувається справа генерала Содоля Фото: Telegram Начштабу "Азов" Кротевич розповів, як просувається справа генерала Содоля Фото: Telegram Начштабу "Азов" Кротевич розповів, як просувається справа генерала Содоля Фото: Telegram Начштабу "Азов" Кротевич розповів, як просувається справа генерала Содоля Фото: Telegram Начштабу "Азов" Кротевич розповів, як просувається справа генерала Содоля Фото: Telegram Начштабу "Азов" Кротевич розповів, як просувається справа генерала Содоля Фото: Telegram Начштабу "Азов" Кротевич розповів, як просувається справа генерала Содоля Фото: Telegram

Адвокатам Богдана Кротевича все ж таки вдалося домогтися призначення нового судді, але й тут виникли труднощі, адже засідання було призначено на 19 серпня через відпустку представника суду, що розпочалася 15 липня. Це також суперечить положенню, продовжує представник "Азова".

"Ці дії, а також спілкування різних людей і деякі дзвінки ясно дали зрозуміти мені, що є вказівка згори "не давати ходу цій справі". А в мене логічне запитання до тих, хто таку вказівку дав, — ви, схоже, щось поплутали у своєму житті, якщо думаєте, що так усе ще можна?" — продовжив Богдан Кротевич.

У своєму листі військовослужбовець також вказав кілька прізвищ і, якщо Юрія Содоля все ж таки зняли з посади, то його поплічники, пише представник "Азова", продовжують роботу та намагаються прикрити генерала.

Наразі Богдан Кротевич має намір все ж таки дочекатися засідання суду, яке відбудеться 19 серпня. Він також додав, що багато командирів бригад вийшли на контакт із ним і готові свідчити проти Юрія Содоля. Зі свого боку він пообіцяв домогтися справедливості, однак спочатку необхідне рішення ДБР.

Скарга Кротевича на Содоля: подробиці

Ще 23 червня майор Богдан Кротевич у соціальних мережах повідомив, що подав заяву до ДБР із закликом відкрити розслідування щодо військового генерала. Тоді він не назвав ім'я, проте заявив, що 99% громадян точно зрозуміють, про кого йдеться. У пості йшлося, що неназваний воєначальник "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Пізніше у ЗМІ з посиланням на представників ДБР написали, що скарга стосувалася командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Військовий звинувачував його в перевищенні службових повноважень, які призвели до втрат особового складу, а в матеріалі The Washington Post, отримавши доступ до листа представника "Азова", процитували майора, що Содоль не провів "жодної години" у Маріуполі та намагався відправити в наступ бригаду без необхідних боєприпасів.

Уже 24 червня на скандал відреагував президент України Володимир Зеленський і звільнив Юрія Содоля. Його замінив бригадний генерал Андрій Гнатов.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялося про відповідь ДБР для Богдана Кротевича щодо генерала Юрія Содоля. Тоді начштабу "Азов" коротко заявив, що не залишився задоволеним і закликав військовослужбовців не боятися давати свідчення.