Згорів у хащах Серебрянського лісу: нацгвардійці перетворили на брухт танк Т-80 (відео)

Радянську техніку атакували за допомогою FPV-дрона. Лише за тиждень НГУ поповнила втрати ЗС РФ на понад 20 танків.

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Українські бійці знищили танк Т-80 ЗС РФ у Луганській області. Кадрами ураження ворожої техніки 22 липня поділився командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Він пояснив, що по російському танку відпрацювали воїни роти аеророзвідки "Кондор" бригади НГУ "Буревій". По техніці вдарили FPV-дроном. Інший безпілотник зняв, що сталося з Т-80 після атаки.

Командувач Нацгвардії розповів, що танк виявили у Серебрянському лісі. Він наголосив, що той виїзд став останнім для ворожого Т-80, що "приїхав руйнувати нашу країну".

На відео видно, що поступово вогонь повністю охопив танк та перетворив його на почорнілий брухт. Півненко зазначив, що лише протягом минулого тижня нацгвардійці знищили 22 російські танки на різних напрямах фронту.

Танк Т-80: що про нього відомо

Як зазначав Фокус, Т-80 — розробка СРСР, прийнята на озброєння радянської армії у 1976 році. Такі танки експлуатують у Росії, Україні, Білорусі, Південній Кореї, Пакистані та на Кіпрі.

Технічні характеристики Т-80:

броня — 100-242 мм;

гармата — 125-мм;

другорядне озброєння — 1 × 12,7-мм НСВТ, 1 × 7,62-мм ПКТ;

швидкість — 70 км/год.

Нагадаємо, на початку липня в Oryx підрахували, що ЗС РФ втратила за час війни в Україні 840 танків Т-80. Загальні втрати російської техніки вже перевищили 15 тисяч одиниць.

Ветеран АТО Євген Дикий заявив, що у Росії швидше закінчиться техніка, ніж бійці. Він наголосив, що без техніки окупанти стануть беззахисними.