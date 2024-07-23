Сгорел в чащах Серебрянского леса: нацгвардейцы превратили в металлолом танк Т-80 (видео)

Советскую технику атаковали с помощью FPV-дрона. Только за неделю НГУ пополнила потери ВС РФ более чем на 20 танков.

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Украинские бойцы уничтожили танк Т-80 ВС РФ в Луганской области. Кадрами поражения вражеской техники 22 июля поделился командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Он объяснил, что по российскому танку отработали воины роты аэроразведки "Кондор" бригады НГУ "Буревій". По технике ударили FPV-дроном. Другой беспилотник снял, что произошло с Т-80 после атаки.

Командующий Нацгвардии рассказал, что танк обнаружили в Серебрянском лесу. Он подчеркнул, что тот выезд стал последним для вражеского Т-80, который "приехал разрушать нашу страну".

На видео видно, что постепенно огонь полностью охватил танк и превратил его в почерневший металлолом. Пивненко отметил, что только в течение прошлой недели нацгвардейцы уничтожили 22 российских танка на разных направлениях фронта.

Танк Т-80: что о нем известно

Как отмечал Фокус, Т-80 — разработка СССР, принятая на вооружение советской армии в 1976 году. Такие танки эксплуатируются в России, Украине, Беларуси, Южной Корее, Пакистане и на Кипре.

Технические характеристики Т-80:

броня — 100-242 мм;

пушка — 125-мм;

второстепенное вооружение — 1 × 12,7-мм НСВТ 1 × 7,62-мм ПКТ;

скорость — 70 км/ч.

Напомним, в начале июля в Oryx подсчитали, что ВС РФ потеряла за время войны в Украине 840 танков Т-80. Общие потери российской техники уже превысили 15 тысяч единиц.

Ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что у России быстрее закончится техника, чем бойцы. Он отметил, что без техники оккупанты станут беззащитными.