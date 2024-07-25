"Ви стали солдатами": як українців у Британії готують воювати з російськими окупантами (відео)

У Генштабі заявили, що одним із ключових аспектів цієї підготовки є навчання тактики боїв у міській забудові та сільській місцевості.

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Британські військові вчать українських військовослужбовців вести бої в урбанізованій місцевості в рамках операції ІНТЕРФЛЕКС. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що одним із ключових аспектів цієї підготовки є навчання тактики боїв у міській забудові та сільській місцевості. Інструктори передають свої знання і досвід. Навчання охоплює патрулювання, пересування в міській забудові, основні принципи підходу до будинку, вхід у будинок, захоплення сходів, кімнат, приміщень, безпечне зачищення та утримання будівлі.

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"В умовах міської забудови не просто підійти до будинку і зачистити його. Військові повинні одночасно контролювати всю навколишню місцевість і зосереджуватися на всіх можливих загрозах. Усі рухи мають бути контрольовані, прицільні, зосереджені та професійні. Повільно — це плавно, а плавно — це швидко! Повільні, але правильні дії дають змогу досягти більшої ефективності", — розповів британський інструктор Стіва.

За його словами, під час планування занять британські інструктори аналізують досвід українців і росіян, намагаючись надати максимум актуальних занять, щоб новобранці відпрацювали кожну дію правильно. Крім того, важлива комунікація.

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У повідомленні йдеться, що після відпрацювання вправ інструктори аналізують дії та вказують, на що потрібно звернути увагу новобранцям.

"Якщо ви хочете відвоювати свої міста і села, вам необхідно знати і вміти, як це робити правильно. Ваші правильні дії мінімізують шанси ворога на успіх. Незабаром ви вирушите на фронт, і вам слід бути впевненими, що ворог не полегшить вам завдання. Ви більше не цивільні, ви стали солдатами", — сказав британський інструктор.

За його словами, у нього була можливість відвідати Україну до війни, а тому він хоче допомогти українцям захистити свою країну.

"Українці дуже вмотивовані, оскільки це значить для них багато: вони воюють за свою країну, свій прапор і свою сім'ю. Якщо я їм дозволю, вони ніколи не припинять ставити запитання, адже вони прагнуть вчитися", — розповів він.

Раніше повідомлялося, що у 24-й ОМБр з'явився батальйон з ексзасуджених "Характерники". Новобранці бригади напередодні склали Військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста.